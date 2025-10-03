El Ibex retoma máximos de 2007 y se revaloriza un 1,5% semanal

La Bolsa española retoma este viernes las subidas tras retroceder en la penúltima sesión de la semana y vuelve a situarse en sus máximos niveles desde 2007. El Ibex ha repuntado un 0,57% en la jornada hasta los 15.585 puntos, su nivel más alto desde diciembre de 2007. En la semana, el selectivo español se ha revalorizado un 1,5% y en lo que va de año acumula una subida del 34,41%. Estas cifras han tenido lugar en una jornada de avances en los parqués europeos: Londres ha subido un 0,67%; París, un 0,31%; y Milán, un 0,42%. Solamente Fráncfort ha quedado rezagado con una caída del 0,18%. Los inversores están animados por el próximo recorte de tipos de interés que llevará a cabo la Reserva Federal de Estados Unidos a finales de octubre y han obviado los riesgos que suponen para la economía el cierre del Gobierno de Estados Unidos.

El valor más destacado del día en la Bolsa española ha vuelto a ser la energética Solaria. También los bancos han vuelto a subir y han apoyado los nuevos máximos del selectivo. La banca está siendo uno de los principales catalizadores del mercado español en 2025, aunque los analistas avisan que para que el selectivo recupere los niveles de antes de la crisis financiera de 2007 es necesario algo más que el impulso de la banca.

"Las industrias cíclicas han tenido un gran rendimiento esta semana. Los bancos siguen al alza a la espera del comienzo de sus resultados, mientras BBVA ha conseguido que el principal accionista individual de Sabadell acepte la oferta, y suma cerca de un 10% de aceptación, lo que le acerca a un posible éxito en la OPA", ha explicado el analista de XTB, Manuel Pinto. En este contexto, los mayores incrementos este viernes entre los 35 valores del Ibex son Solaria (+4,71%), Acciona Energía (+4,21%), Acerinox (+2,59%), ArcelorMittal (+2,07%), Rovi (+1,92%), Merlin (+1,78%), Naturgy (+1,43%) y Enagás (+1,16%). Del lado contrario, los mayores descensos han sido los de Redeia (-0,74%), Grifols (-0,67%), Telefónica (-0,62%), Indra (-0,46%) y Colonial (-0,45%).

Debido al cierre de las agencias gubernamentales de EEUU ante la falta de acuerdo sobre el plan presupuestario, los inversores se han quedado hoy sin conocer el dato de empleo estadounidense de septiembre, perdiendo así una referencia clave para anticipar los movimientos de la Reserva Federal (Fed). Por otro lado, destacan las declaraciones del Secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, que espera "grandes avances" en las próximas negociaciones comerciales con China. Los expertos recuerdan que la tregua de 90 días acordada en agosto finalizará el 10 de noviembre.

Otros mercados

El barril de Brent cotizaba en los 64,67 dólares en la media sesión europea, un 0,87% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) avanzaba un 0,96%, hasta los 61,05 dólares. En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años ha cerrado en el 3,232%, desde el 3,241% del cierre del jueves. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán era de 53,4 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro se apreciaba un 0,27% frente al dólar, hasta cruzarse en un tipo de cambio de 1,1747 'dólares' por cada euro. La semana que viene estará marcada por la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell, que afronta su última semana. También se conocerán los PMI de construcción de la eurozona, las actas de la última reunión del Banco Central Europeo (BCE) y se reunirán tanto el Eurogrupo como el Ecofin.