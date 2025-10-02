Soltec reduce sus pérdidas un 80% hasta los 22 millones de euros en el primer semestre de 2025

Soltec ha presentado los resultados financieros del primer semestre de 2025 en el marco de una nueva etapa, tras la homologación de su plan de reestructuración. La compañía, que alcanzó unos ingresos consolidados de 65,3 millones de euros, ha cerrado el primer semestre del año 2025 con unas pérdidas de 21,8 millones de euros. A su vez, el grupo ha ejecutado en julio la venta de sus participaciones en Orchard Capital (35% del porfolio de proyectos PV en España, en construcción y operación, en joint venture con TotalEnergias) y la venta de proyectos RTB a Aquila, por valor de 22,1 millones de euros.

Por su parte, el negocio de seguidores solares, actividad principal de Soltec, sigue siendo el principal motor de crecimiento y ha generado 55,7 millones de euros.

A cierre de junio, la deuda bruta financiera y comercial alcanzaba los 408,1 millones de euros. Tras la firma del acuerdo con los proveedores y las entidades financieras la deuda disminuirá aproximadamente hasta los 250 millones de euros.

La reestructuración financiera y el acuerdo con DVCP para la inyección de liquidez por importe de 45 millones de euros supone abrir una nueva etapa. Esta nueva fase está caracterizada por una mayor estabilidad financiera de la compañía debido a las quitas y a la entrada de liquidez, lo que permite mejorar la estructura de capital de la empresa. Fruto de estos acuerdos se ha establecido un nuevo calendario de pagos a medio plazo más acorde con la generación futura de flujos de la compañía. La obtención de nuevas líneas de avales permitirá a la compañía volver a licitar nuevos proyectos.

Mariano Berges, CEO de Soltec, ha señalado: “estamos muy orgullosos de haber conseguido el acuerdo de los bancos y proveedores para poner en marcha un plan de reestructuración con un nuevo inversor que nos posibilita la plena continuidad operativa. Gracias a este acuerdo podremos consolidar nuestra posición en el mercado, cumplir con nuestros compromisos y centrarnos en desarrollar nuevos proyectos que impulsen el crecimiento sostenible de la compañía”.

Los seguidores solares, principal foco de actividad

Como parte de su proceso de reorganización, Soltec ha diseñado un nuevo plan estratégico con el objetivo de garantizar su viabilidad a largo plazo y reforzar su modelo de negocio, centrado en su actividad principal, el suministro de seguidores solares, que ha sido de manera histórica un negocio rentable, con márgenes sólidos, y un producto de calidad en un mercado con perspectivas de crecimiento atractivas.

Asimismo, la compañía tiene en marcha un plan integral de optimización y reestructuración de costes en todas las áreas y negocios. Este programa incluye la implementación de mejores prácticas de control operativo, reporte interno y gestión de tesorería, y contempla más de 40 iniciativas ya identificadas con el objetivo de mejorar los márgenes del negocio y contribuir a un crecimiento sostenible y rentable.

Sobre Soltec

Soltec es una empresa española líder en soluciones de energía solar fotovoltaica, especializada en el diseño, fabricación e instalación de seguidores solares. Con presencia en más de 20 países y más de 22 GW suministrados en todo el mundo, Soltec impulsa la transición hacia un modelo energético eficiente, combinando innovación tecnológica con un firme compromiso con el desarrollo local.