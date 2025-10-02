El nuevo Mercado Municipal de Almuñécar: Un cambio impresionante para la ciudad

El nuevo Mercado Municipal de Almuñécar ha sido una obra esperada y muy importante para la ciudad. Con una inversión de 7 millones de euros y un diseño innovador, esta renovación no solo mejora el servicio para los vecinos, sino que también resalta la sostenibilidad y el compromiso con el medio ambiente. La empresa CHM, como ejecutora de la obra, ha sido clave en la materialización de este proyecto que cambiará la vida de los almuñequenses.

Pero, ¿qué hizo necesaria esta obra? ¿Y por qué se ha elegido la madera como protagonista del diseño? A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber sobre esta obra emblemática.

¿Por qué era necesario renovar el Mercado Municipal de Almuñécar?

El antiguo Mercado Municipal llevaba años mostrando señales de deterioro. La causa principal fue el mal estado de su estructura, que estaba formada por placas alveolares que se vieron gravemente afectadas por las filtraciones de agua salina. Esto ocurrió debido a una deficiencia en las obras de saneamiento de los puestos ubicados en la planta baja. Como resultado, las aguas penetraron en las estructuras del edificio, lo que llevó a la corrosión del metal y al desgaste del hormigón, haciendo que la estructura fuera cada vez más insegura.

El daño no solo era estructural, sino que también representaba un riesgo para los trabajadores y clientes del mercado. Por todo ello, se tomó la decisión de demoler el antiguo mercado y construir uno nuevo, más seguro y moderno, que pudiera adaptarse a las necesidades actuales de Almuñécar. CHM, como empresa encargada de ejecutar la obra, ha trabajado con esmero para asegurar que el proyecto cumpla con los más altos estándares de calidad y seguridad.

La estructura de madera laminada del techo aporta ligereza, resistencia y eficiencia energética al edificio / CHM

El enfoque sostenible: ¿Por qué se eligió la madera?

Una de las decisiones más llamativas de la obra fue el uso de madera en la construcción del techo del nuevo mercado. Si bien la madera es un material que puede sorprender en una construcción moderna, se eligió por sus múltiples ventajas.

La principal razón es que la madera es un material ligero y resistente, lo que hace que sea ideal para cubrir grandes espacios sin necesidad de estructuras demasiado pesadas. La madera ofrece excelentes propiedades de aislamiento térmico y acústico, lo que significa que el edificio será más eficiente en cuanto al consumo de energía. Con este diseño, se reduce la necesidad de sistemas de calefacción y refrigeración, haciendo que el mercado sea más ecológico y económico.

Pero no solo se eligió por su funcionalidad. La madera también tiene un bajo impacto ambiental, lo que ayuda a reducir la huella de carbono del edificio. Esto no solo hace que el mercado sea más ecológico, sino que también contribuye a una ciudad más sostenible y responsable con el medio ambiente.

La celosía perimetral controla la luz solar y reduce la carga térmica, mejorando el confort de los visitantes / CHM

La celosía perimetral: belleza y eficiencia

Además de la estructura de madera, el nuevo mercado también cuenta con una celosía perimetral. Pero, ¿qué es exactamente una celosía y por qué se utiliza? La celosía es una estructura de madera que se coloca alrededor de las paredes del edificio. Su función no es solo estética, sino también práctica.

Una de las principales ventajas de la celosía es que permite controlar la cantidad de luz solar que entra en el edificio. Al evitar la radiación solar directa sobre las superficies de vidrio, la celosía ayuda a reducir la carga térmica que los sistemas de climatización deben soportar. Esto no solo hace que el mercado sea más eficiente desde el punto de vista energético, sino que también mejora el confort interior.

Este elemento aporta una estética moderna y atractiva al edificio, dándole una imagen más abierta y luminosa, que invita a los visitantes a disfrutar de una experiencia de compra más agradable.

El mercado se ha convertido en un nuevo centro de encuentro que fortalece la vida comunitaria de Almuñécar. / martínezysoler + SH Asociados

El impacto de la renovación: Una obra que cambia Almuñécar

La renovación del Mercado Municipal de Almuñécar tiene un impacto mucho más allá de la mejora estructural. Se ha convertido en un símbolo de la evolución de la ciudad y su apuesta por el futuro. La obra no solo busca mejorar la funcionalidad del mercado, sino también convertirse en un referente para otras ciudades que buscan proyectos de renovación sostenibles.

El nuevo mercado no solo será un espacio para comprar productos frescos y locales, sino que también contará con un diseño que respeta el entorno y ofrece una experiencia única a los visitantes. Con un enfoque en la sostenibilidad, este mercado se posiciona como un modelo de cómo la arquitectura puede adaptarse a los tiempos modernos sin perder la conexión con el medio ambiente.

¿Cómo ha mejorado la vida de los vecinos?

La modernización del mercado no solo mejora la experiencia de compra, sino que también tiene un impacto directo en la vida de los vecinos de Almuñécar. El nuevo espacio es más accesible, con zonas más amplias y adaptadas a las necesidades de los usuarios, desde los puestos de venta hasta las zonas comunes. Los comerciantes también se benefician de este cambio, ya que podrán ofrecer sus productos en un entorno mucho más eficiente y seguro.

El nuevo mercado está diseñado para ser un centro de encuentro para todos los ciudadanos, donde se fomenten actividades sociales y culturales. Se prevé que se celebren eventos locales, lo que no solo fomentará el comercio, sino que también fortalecerá el tejido social de Almuñécar.

Espacios amplios y accesibles para comerciantes y vecinos, pensados para una experiencia de compra más cómoda / martínezysoler + SH Asociados

Un futuro más responsable: El impacto ambiental del mercado

El Mercado Municipal de Almuñécar no es solo una renovación de infraestructuras, sino también una apuesta por el medio ambiente y el bienestar de la ciudad. Gracias al uso de materiales naturales como la madera y a soluciones de eficiencia energética como la celosía perimetral, este edificio se convierte en un ejemplo de cómo la arquitectura puede convivir con el entorno de manera respetuosa.

Este enfoque tiene beneficios tanto a corto como a largo plazo. De inmediato, permite reducir el consumo de energía y los costos operativos asociados. A largo plazo, contribuye a la lucha contra el cambio climático y ayuda a que Almuñécar avance hacia sus metas de responsabilidad ambiental.

Inversión en comunidad y desarrollo local

La obra no solo representa una inversión en infraestructura, sino también en la comunidad local. Financiada íntegramente por el Ayuntamiento de Almuñécar, refleja la dedicación de las autoridades por mejorar la vida de los vecinos. Esta apuesta pública es clave para fortalecer la ciudad y crear espacios que fomenten la cohesión social y la participación de los ciudadanos.

Mucho más que un edificio: un referente urbano

El nuevo mercado simboliza un cambio profundo en la ciudad. Su diseño moderno, la utilización de madera y la incorporación de la celosía perimetral lo convierten en un referente arquitectónico y en un modelo de eficiencia ambiental. Es un espacio pensado para mejorar la experiencia de los vecinos, garantizando seguridad, accesibilidad y confort, al tiempo que se reduce el impacto energético.

Con esta renovación, Almuñécar suma un edificio seguro, ecológico y adaptado a las necesidades de sus ciudadanos / martínezysoler + SH Asociados

Con esta intervención, Almuñécar gana un lugar de encuentro que no solo optimiza la compra de productos frescos y locales, sino que también fortalece el tejido social, fomentando la interacción y la vida comunitaria. Sin duda, este proyecto marca un paso firme hacia un futuro más verde y próspero para la ciudad.