MercaMurcia contará con un espacio de 80 m2 en HortiFruit 2025

El Centro de Distribución Logística Alimentaria MercaMurcia y el Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia (Ifepa) han firmado un acuerdo de colaboración con motivo de la celebración de HortiFruit 2025, certamen internacional de referencia en el sector agrícola.

En virtud de este acuerdo, Mercamurcia ocupará un espacio destacado de 80 m² en el pabellón central, que será destinado a la promoción del Mercado Central de Frutas y Hortalizas, se incluirán degustaciones y acciones dirigidas a poner en valor la calidad y diversidad de la producción hortofrutícola regional.

La Asociación de Mayoristas de Frutas y Verduras de MercaMurcia formará parte de este espacio, reforzando la visibilidad del sector y su papel relevante en la cadena agroalimentaria.

Según Ricardo Rubio, Director-Gerente de MercaMurcia: "Como eslabón de la distribución mayorista alimentaria de productos frescos, este acuerdo supone participar en un evento primordial que nos permitirá dar a conocer nuestro papel esencial y fomentar la pertenencia en un sector tan estratégico para la Región de Murcia. A la vez, promocionaremos los productos agroalimentarios de primer nivel que se comercializan en nuestros Mercados Mayoristas".

Por su parte, Antonio, Director General de Ifepa, destacó que "la colaboración con MercaMurcia contribuirá a dar mayor relevancia a la feria, integrando a un actor clave del sector hortofrutícola de la Región de Murcia".

HortiFruit pondrá a disposición de MercaMurcia entradas profesionales digitales de acceso gratuito al certamen, que serán distribuidas entre contactos y empresas asociadas para fomentar la participación.

Este acuerdo, "refuerza la apuesta conjunta deMercaMurcia e Ifepa por impulsar el sector hortofrutícola y promover la Región de Murcia como referente internacional en producción, comercialización e innovación agrícola".