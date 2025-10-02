SECTOR INMOBILIARIO
El Gobierno se reúne con las comunidades para tratar el nuevo Plan Estatal de Vivienda
Las comunidades gobernadas por el PP han rechazado el texto, aunque el sector considera que es bueno
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se reunirá este jueves en Madrid con los consejeros de todas las comunidades en una Conferencia Sectorial para abordar el futuro Plan Estatal de Vivienda para 2026-2030, que el Ejecutivo aprobará en diciembre a través de real decreto-ley y aspira a movilizar 7.000 millones de euros en inversiones. El primer borrador, aún en trámite de alegaciones, no ha contado con el apoyo del las regiones gobernadas por el PP, aunque las empresas mantienen que es un buen texto.
Este 'megaplán' que decide la política de ayudas estatales al sector residencial durante los próximos cinco años está cofinanciado en un 60% por el Ministerio de Vivienda y en un 40% por las comunidades autónomas. De los cerca de 7.000 millones de euros que pondrá encima de la mesa, el 40% serán subvenciones a la promoción de vivienda protegida —siempre y cuando conserve la protección de forma vitalicia—, el 30% se destinará a la rehabilitación de los edificios existentes y el 30% restante serán ayudas a la demanda, entre ellas las últimas anunciadas por el presidente Pedro Sánchez, el alquiler con opción y a la compra en zonas rurales.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere una mujer de 56 años al caer su coche desde el viaducto de la A-7 en Javalí Nuevo
- Sorpasso' de Vox al PSOE en la Región de Murcia, según el Cemop
- ENCUESTA | ¿A qué partido votarías si hubiese hoy elecciones en la Región de Murcia?
- Vuelve la espuma al río Segura a su paso por Murcia: señalan a una empresa de Las Torres de Cotillas
- Malas noticias para los murcianos: adiós a los 3 próximos festivos nacionales
- Adif prepara el montaje de las vías del AVE en el tramo Murcia-Lorca
- Sin festivos, pero con mucha fiesta: estas son las actividades que llegan a la Región de Murcia este otoño
- Un esqueleto de 20 años y 15 plantas que domina el 'skyline' de Murcia: así fue el último intento de hotel de 5 estrellas antes del Arco de San Juan