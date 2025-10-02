Así es Esfera, la nueva plataforma de contenidos de CaixaBank

CaixaBank ha lanzado Esfera, una nueva plataforma de contenidos de temática variada dirigidos a públicos diversos, reforzando el liderazgo y el compromiso de la entidad con la innovación, la transparencia, la cultura financiera y el progreso social como motor de la transformación social. La plataforma nace con el objetivo de inspirar y divulgar a través de historias humanas, voces expertas, ideas inspiradoras y tendencias globales, contadas desde una perspectiva distinta, configurándose como un espacio, accesible e innovador, en el que aprender, informarse y entretenerse.

La plataforma es de acceso gratuito a través de la página web corporativa de CaixaBank (www.caixabank.com) y no requerirá de suscripción o registros previos. En ella, todos los usuarios, tanto clientes como no clientes, tendrán acceso a los contenidos de un ecosistema que aúna las finanzas, la sostenibilidad y el análisis sobre nuevas tendencias sociales.

Con el objetivo de ofrecer una experiencia enriquecedora, Esfera propone seis categorías de contenido -entorno económico, bienestar, aprender, emprender, compromiso, e innovación- ofreciendo un espacio inmersivo y punto de encuentro de la sociedad con la entidad. Además, la plataforma apuesta por múltiples tipologías de contenidos como artículos informativos, reportajes en profundidad, historias humanas, entrevistas, o guías.

Reúne, además, multiformatos, como los podcasts y videopódcasts producidos por la entidad, centrados en liderazgo femenino, empoderamiento a través del deporte, cultura financiera o las necesidades de las personas mayores, entre muchos otros, con el objetivo de acercar la entidad a nuevas audiencias.

Una Esfera en movimiento

Esfera, definida por el claim "Donde todo se conecta", nace para capturar la rapidez con la que avanzan el mundo del conocimiento y la innovación. En el actual entorno complejo y dinámico, Esfera se establece como el centro de contenidos que pretende ser una ventana abierta a la innovación y un espacio donde las conexiones giran para enriquecer la comprensión del presente y anticipar el futuro. Este enfoque convierte a Esfera en más que una plataforma: es una red viva de relatos en movimiento que conecta a personas, ideas y tendencias a través de su contenido interactivo.

Esfera se configura como un pilar de la transformación de la comunicación de CaixaBank y de relación con sus grupos de interés, y completa el ecosistema de activos digitales informativos y de contenidos de la entidad como son el apartado de Actualidad (Actualidad | CaixaBank) de la web corporativa de CaixaBank, con acceso a las últimas noticias relacionadas con la entidad; el apartado de Accionistas e Inversores (Accionistas e inversores | CaixaBank), donde se puede consultar la información financiera relevante, la Agenda del inversor y el Espacio del accionista; o los análisis económicos de CaixaBank Research, el Servicio de Estudios de CaixaBank, en CaixaBank Research (Abrir en ventana nueva)Abrir en ventana nueva; entre otros.