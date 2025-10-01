Distinción al compromiso y la excelencia empresarial de la Región

Llega la gran cita empresarial del año convocada por La Opinión de Murcia. El mundo económico y social murciano se reunirá el próximo jueves, 16 de octubre, a partir de las 19.30 horas en el salón de celebraciones Promenade, para celebrar la gala de los Premios Empresa del Año Prensa Ibérica - Banco Sabadell 2025.

Un acto que será el gran punto de encuentro anual del sector empresarial e industrial murciano, y durante el que se hará entrega de los galardones a los vencedores de los Premios Empresa del Año y al Empresario del Año, cuyos nombres se desvelarán durante la gala.

También durante el evento se reconocerá la gran labor de otras importantes compañías autonómicas mediante los premios Empresa Familiar, Premio Empresa + Sostenible, Premio Empresa Mejor Trayectoria Empresarial, Premio Empresa +Internacional, el Premio Empresa +Impacto Social, además del Premio a la Mejor Startup, elegido este último por votación popular.

El jurado

El jurado que otorga los premios está conformado por diferentes personalidades del ámbito socieconómico de la Región de Murcia, todas ellas de reconocido prestigio y trayectoria. Se trata de Ana Enriqueta Losantos, secretaria general de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social; Ana Enriqueta Losantos, secretaria general de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social; Valentín Izquierdo, vicesecretario de la Cámara de Comercio de Murcia; Joaquín Longinos, vicerrector de Responsabilidad Social y Cultura de la Universidad de Murcia; Ramón Madrid, Decano del Colegio Oficial de Economistas de la Región de Murcia; Raúl Colucho, vicepresidente de Amefmur; David Conesa, director de Comunicación del Grupo Orenes; Gloria Abellán, directora regional de Murcia de Banco Sabadell; y José Alberto Pardo, director del Diario La Opinión.

El jurado está formado por personalidades del ámbito socieconómico. / Juan Carlos Caval

En su reunión del pasado 24 de septiembre eligieron a los galardonados en siete de las ocho categorías contempladas por el concurso. La octava, el Premio a la Mejor Startup será seleccionada por los lectores de La Opinión de Murcia de entre cuatro empresas: Votum, Nanocarbonoids y Qartia Smart Technologies.

Los Premios Empresa del Año Prensa Ibérica - Banco Sabadell 2025 reconocen el impacto económico y social de las empresas en la Región de Murcia. Se premian diversas categorías basadas en criterios específicos. El galardón a la Empresa del Año destaca a aquellas empresas consolidadas en el mercado, con un crecimiento sostenido y un fuerte impacto social. El premio al Empresario/a del Año valora la trayectoria empresarial reciente, poniendo énfasis en la innovación y el espíritu emprendedor.

La categoría de Empresa Familiar evalúa la continuidad generacional, la creación de empleo y la internacionalización. El premio a la Mejor Trayectoria Empresarial tiene el objetivo reconocer a aquellos empresarios o empresas cuya trayectoria, mantenida a lo largo del tiempo, constituye un ejemplo de visión, esfuerzo y compromiso. El premio a la Empresa +Internacional distingue la expansión global y la apertura de nuevos mercados, mientras que la Empresa +Sostenible premia la responsabilidad medioambiental y el uso de tecnologías eco-eficientes. Finalmente, el premio a la Empresa +Impacto Social reconoce el compromiso con la diversidad y la inclusión en el ámbito empresarial

Los Premios Empresa del Año Prensa Ibérica - Banco Sabadell 2025 es una cita que surge de la alianza entre Banco Sabadell y Prensa Ibérica y que constituye así la mejor expresión de la vocación que ambas compañías comparten en el impulso y el progreso de la sociedad a través de la labor indispensable que desarrolla nuestro empresariado. n