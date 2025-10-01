El Banco Central Europeo lo aclara: esta es la cantidad exacta de efectivo que deberías tener en casa por seguridad

El Banco Central Europeo (BCE) ha publicado recientemente un artículo en su Economic Bulletin con un mensaje que toca de lleno a los bolsillos de los ciudadanos: tener efectivo en casa sigue siendo fundamental. El informe, titulado "Keep calm and carry cash: lessons on the unique role of physical currency across four crises", analiza cómo el dinero físico, aunque el Banco de España en su día dijo que tenía riesgos, ha sido un salvavidas en episodios recientes de incertidumbre, desde la pandemia de la COVID-19 hasta el apagón eléctrico que afectó a la península ibérica en abril de 2025.

Aunque el BCE no fija de forma oficial una cifra universal, sí recoge las recomendaciones que varios países europeos han establecido a sus ciudadanos. El caso más claro es el de Países Bajos, Austria o Finlandia, donde se aconseja disponer de entre 70 y 100 euros en efectivo por persona para cubrir necesidades básicas durante aproximadamente 72 horas, el tiempo estimado para superar un corte de suministro eléctrico o una caída masiva de sistemas de pago.

La institución con sede en Fráncfort destaca que el efectivo es el único medio de pago que no depende de la infraestructura digital y que siempre funciona, incluso cuando hay apagones, ciberataques o problemas técnicos en la banca. En este sentido, la reserva de dinero físico se plantea como una medida de seguridad preventiva, no como una alternativa al sistema bancario.

La historia reciente avala esta recomendación. Durante la pandemia, los europeos retiraron cantidades récord de efectivo ante la incertidumbre. En Grecia, en 2015, las colas en cajeros se multiplicaron cuando se temía un corralito. Y este mismo año, en el apagón ibérico, muchos comercios solo pudieron seguir funcionando gracias a los pagos en metálico.

Cantidad moderada y fácilmente disponible

Los expertos insisten en que no se trata de acumular grandes sumas bajo el colchón (algo arriesgado por motivos de seguridad), sino de mantener una cantidad moderada y fácilmente disponible para gastos esenciales como alimentos, medicinas o transporte.

El mensaje del BCE es claro: el dinero en efectivo sigue siendo una red de seguridad indispensable en un mundo digitalizado. Y contar con entre 70 y 100 euros por persona en casa puede marcar la diferencia en una situación de emergencia.