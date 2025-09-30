El 'nuevo' mercado eléctrico se estrena con diferencias de hasta 65 euros en una misma hora

El mercado mayorista de la electricidad ha estrenado lo que se denomina como negociación cuarto-horaria, que no es otra cosa que la fijación de precios de la electricidad cada cuarto de hora, en vez de cada hora. Y el resultado de la primera subasta, que hace referencia a los precios de este miércoles 1 de octubre, deja diferencias de hasta 65 euros por megavatio-hora en una misma hora.

En concreto, entre las 9.00 y las 9.15 de la mañana el megavatio-hora costará 125,5 euros, mientras que entre las 9.45 y las 10.00 valdrá la mitad, 60 euros, según los datos publicados por el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE). No será la única diferencia de precios durante la jornada, aunque sí la más pronunciada, junto con el siguiente bloque horario. Entre las 10.00 y las 11.00, el precio variará unos 55,24 euros, de los 45 euros que costará el megavatio-hora a las 10.45 a los más de 100 euros a las 10.00.

Además, se distinguen dos periodos claramente: el nocturno, entre las 11.00 y las 8.00 de la mañana, en el que la disparidad en los precios por tramos de 15 minutos es muy pequeña (inferior a 10 euros), y el diurno, con las mayores diferencias entre las 9.00 y las 12.00, así como entre las 16.00 y las 22.00 horas. Esos dos bandos se explican por la menor o mayor presencia de energías renovables, que es una tecnología intermitente que no permite arrancar y parar a voluntad.

De hecho, el mercado cuarto-horario tiene como objetivo dotar de mayor flexibilidad a un sistema cada vez más dependiente de las energías renovables al permitir ajustar mejor las previsiones de oferta y demanda de electricidad a la realidad de producción y consumo, lo cual en última instancia se debería traducir en un menor coste de la energía final para el consumidor.

Nuevo funcionamiento

En el mercado eléctrico, los generadores y comercializadores negocian la compraventa de electricidad en una subasta diaria que se celebra cada día para el día siguiente. Hasta ahora, los periodos de esa negociación eran de una hora, pero el consumo y la generación no es plano durante esos 60 minutos porque no sopla el mismo viento a las 9.00 que a las 9.45, ni hace el mismo sol a las 16.00 que a las 16.45. Y, por tanto, se hacía una media aritmética que aplicaba a todo el periodo.

Al tratarse de un precio medio se producían cada vez mayores diferencias entre el resultado del mercado y la realidad, que se pagan en un mercado posterior al mercado diario y a un precio mayor. Esas diferencias --llamadas desvíos, en la jerga energética-- es lo que se pretende reducir con el nuevo sistema cuarto-horario, lo que redundará en menores costes de operación y, por tanto, un precio inferior. Para entender la magnitud, en septiembre los costes de operación supusieron un 12% del precio final de la energía eléctrica en el mercado mayorista.

Impacto en la factura

El consumidor doméstico no notará estas diferencias de precios y en sus facturas seguirá viendo la media aritmética de cada hora (entre las 9 y las 10 de la mañana, por ejemplo, el megavatio-hora costará 95,69 euros). Y es que los contadores que hay en los hogares no tienen capacidad para detectar el consumo por tramos de 15 minutos, como sí ocurre con las industrias. Pero a largo plazo, se espera que tanto los comercializadores como los grandes consumidores (que compran su energía directamente en el mercado) aprendan a gestionar su actividad y la adapte a esta variabilidad temporal.