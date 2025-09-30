La nueva factoría de Eversia, Oro a la Excelencia

El ambicioso proyecto arquitectónico de la nueva factoría de Eversia, ubicada en el municipio murciano de Lorquí, ha sido galardonado con el Premio Oro a la Excelencia en Proyectos en la categoría de Construcción y Edificación, otorgado por la Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Aeipro).

Este prestigioso reconocimiento pone en valor la calidad técnica, el enfoque estratégico y el compromiso con la sostenibilidad de un proyecto clave para el desarrollo industrial de la región. La iniciativa ha sido liderada por el estudio valenciano 10t Project Management.

El proyecto ha supuesto el traslado completo de las instalaciones de Eversia y la construcción de una nueva factoría especializada en packaging sostenible, que ha permitido centralizar en una única ubicación varias plantas productivas que antes estaban distribuidas en diferentes localizaciones.

La actuación se ha desarrollado sobre una parcela de casi 85.000 m², incluyendo tanto la urbanización exterior como la adecuación de suministros e infraestructuras necesarias para garantizar la plena operatividad del nuevo complejo.

En su primera fase, el proyecto ha contemplado la construcción de dos edificios clave:

Un almacén vertical automatizado de 5.000 m² y 22 metros de altura, optimizado para el almacenamiento de producto terminado.

Un edificio de 17.000 m² destinado al proceso productivo, que incluye además zonas anexas como comedor, vestuarios, salas técnicas, talleres y las nuevas oficinas centrales de Eversia.

Esta nueva factoría ha sido diseñada como una apuesta de futuro, preparada para acompañar el crecimiento de la compañía durante al menos los próximos 20 años.

Con este galardón, Aeipro reconoce la excelencia técnica y constructiva del proyecto y su impacto positivo en el desarrollo industrial del entorno. Además, pone en valor el trabajo de 10t Project Management, respaldado por más de 20 años de experiencia en el sector.