La Generalitat Valenciana reconoce la labor del Grupo Hozono Global tras la DANA

La Generalitat Valenciana ha distinguido a las empresas y entidades que contribuyeron a la recuperación de infraestructuras y servicios tras la DANA que afectó gravemente a la Comunitat en octubre de 2024. Entre ellas ha estado el Grupo Hozono Global, cuyo director de Construcción, Juan Beviá, recogió el reconocimiento en nombre de la compañía.

Con este reconocimiento, la Generalitat subraya la importancia de la colaboración público-privada en la gestión de catástrofes naturales y en la recuperación del tejido social y económico de la Comunitat Valenciana.

El galardón, de carácter simbólico, ha sido elaborado con cañas arrastradas por las riadas, transformadas en piezas únicas para homenajear el esfuerzo de quienes colaboraron en devolver la normalidad a las poblaciones afectadas.

Tras la emergencia, Hozono Global movilizó a más de cien profesionales de distintas áreas del Grupo para intervenir sobre el terreno, aportar maquinaria especializada y reforzar los dispositivos de limpieza y retirada de lodos. Además, se organizaron envíos de material y suministros básicos a las familias damnificadas, en coordinación con los servicios públicos y de emergencias.

Entre las actuaciones más destacadas figura la reconstrucción del Centro de Salud de Catarroja, cuya planta baja quedó inoperativa tras la DANA. Las obras, ejecutadas por la UTE Orthem-Abala, permitieron reabrir las instalaciones en condiciones modernizadas, con 16 nuevas consultas y mayor accesibilidad, garantizando así la continuidad de un servicio esencial para la ciudadanía. También figura entre las actuaciones la recuperación integral del complejo deportivo de Carlet, gravemente dañado por las inundaciones.

“Este reconocimiento pertenece a todas las personas que se volcaron desde el primer momento para ayudar a la ciudadanía en una situación límite. Nuestra prioridad fue siempre aportar soluciones rápidas y eficaces para que las poblaciones afectadas pudieran recuperar cuanto antes la movilidad y la seguridad”, ha señalado Juan Beviá.

La actuación del Grupo Hozono Global se enmarcó en su compromiso con la respuesta inmediata ante emergencias, poniendo a disposición tanto recursos humanos como técnicos. En pocos días, se desplegaron equipos en distintas zonas afectadas para colaborar en la reparación de infraestructuras críticas y en la atención a la población.