El ICO recibe el 'ok' de Europa para multiplicar su inversión en fondos que construyan vivienda

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ya ha recibido el visto bueno de la Comisión Europea para duplicar su inversión en fondos inmobiliarios que promuevan vivienda en alquiler asequible. El banco público iba a destinar 268 millones de euros a gestoras especializadas, el 50% de este capital garantizado por fondos europeos del programa InvestEU, capital que alcanzará finalmente los 500 millones de euros, después del interés que ha despertado este plan entre los grandes fondos inmobiliarios españoles.

En julio, el ICO adjudicó los primeros 168 millones de euros a dos firmas, 84 millones garantizados por InvestEU. Los beneficiados fueron la 'joint venture' de Beka y Avintia Inmobiliaria y DWS, gestora del banco alemán Deutsche Bank, que recibieron 92 y 76 millones de euros, respectivamente. Estas dos adjudicaciones completaron un porcentaje muy alto del programa que ascendía hasta los 268 millones, quedando pendientes solo 100 millones, insuficiente para hacer frente al aluvión de propuestas.

Tal y como ha vendido informando 'activos', diario de economía de Prensa Ibérica, la entidad pública recibió el interés de gestoras como Tectum, Q-Living, Lagoon Living, Alas Social Impact Capital, Alaluz Capital, Visoren o Pryconsa, aunque alguna de estas propuestas se habrían salido del proyecto en las últimas semanas. Sin embargo, el alto número de peticiones obligó al banco público a intentar ampliar las garantías y poder invertir también en el resto de gestoras, algo que finalmente ha autorizado la Comisión Europea: el ICO pondrá encima de la mesa casi el doble del capital prevista, hasta alcanzar los 500 millones en inversiones, al menos 218 millones garantizados por el programa InvestEU, según confirman fuentes oficiales.

Pendientes de analizar las propuestas

De acuerdo a las fuentes consultadas, el ICO está siendo muy prudente con este programa, ya que la información alcanza a las gestoras que se presentaron a cuenta gotas. El siguiente paso, una vez recibido el 'ok' de la Comisión a ampliar las garantías, es presentar una por una las propuestas de cada una de las gestoras 'elegibles', cuya identidad no ha trascendido. Una vez el comité de InvestEU analice las ofertas y dé su visto bueno, el anuncio se oficializará, tal y como sucedió el pasado verano con Beka-Avintia y DWS.

Con el capital entregado a estas dos gestoras, que están ahora obligadas a captar entre inversores la misma cantidad que la desplegada por el ICO, deberían poner en el mercado alrededor de 3.500 viviendas destinadas al alquiler en los próximos años, la mayoría de ellas asequibles y en fórmulas de colaboración público-privada, en la que la administración aporta el suelo y los fondos el capital necesario para la promoción y gestión de los arrendamientos. En total, este plan pionero tendría el objetivo de alcanzar la construcción de 10.000 viviendas, teniendo en cuenta los fondos públicos y el dinero privado que deberán levantar las gestoras, cifra que el ICO ha elevado hasta las 17.000 unidades, matizando que "está trabajando estrechamente con la Comisión Europea y los gestores de los fondos para agilizar lo máximo posible el calendario de aprobaciones y facilitar el despliegue y ejecución de los proyectos".