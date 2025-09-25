El Hotel Sercotel Alfonso XIII acoge los Premios Nacionales de Gastronomía

El próximo 30 de septiembre, el Hotel Sercotel Alfonso XIII de Cartagena se convertirá en el epicentro de la alta gastronomía nacional al acoger la Gala Anual de los Premios Nacionales de Gastronomía, organizada por Radio Turismo.

A través de estos reconocimientos, Radio Turismo evalúa una amplia gama de aspectos que incluyen no solo la calidad de la cocina, sino también el servicio en sala, la bodega, la atención al cliente y otros detalles como la mantelería y la cristalería. Estos galardones reconocen la excelencia en la gastronomía y la hostelería en toda España.

En esta edición, entre los galardonados destacan el restaurante La Antxoeta Art Restaurant, reconocido con la Medalla de Oro 2025; la cocinera murciana Lola Sánchez, premiada por su trayectoria en la sidrería Yumay; o el comunicador Alfredo Muñiz, director de la revista Viajar, Vivir y Saborear, todos ellos referentes en gastronomía y turismo a nivel nacional.

La cita incluirá un almuerzo de gala elaborado con el asesoramiento del restaurante Magoga, estrella Michelin en Cartagena.

«Para nosotros es un auténtico honor acoger un evento de este prestigio. La gastronomía forma parte esencial de la identidad del Hotel Alfonso XIII y de Cartagena como destino. Poder reunir aquí a figuras clave de la cocina española reafirma nuestro firme compromiso con la cultura, la excelencia y el talento que hacen brillar a nuestra ciudad», destaca Eva Gargallo, directora del Hotel Sercotel Alfonso XIII y del Sercotel Carlos III de Cartagena.