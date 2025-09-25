SECTOR INMOBILIARIO
La venta de viviendas sube un 18% hasta julio y apunta a un año récord con más de 700.000 operaciones
En julio se cerraron casi 65.000 compraventas, cifra récord no vista desde 2007
La compraventa de viviendas se disparó en julio un 13,7% respecto al mismo mes de 2024, hasta un total de 64.730 operaciones, la mayor cifra en el séptimo mes del año desde el inicio de la serie, en 2007, según los datos hechos públicos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En lo que va de año se han cerrado más de 422.000 operaciones, un 18,4% más que entre enero y julio del pasado año, cifras que invitan a pronosticar que 2025 será un año récord, ya que previsiblemente se superarán las 700.000 casas vendidas.
Con el avance del séptimo mes del año de 2025, inferior en cuatro puntos al registrado en junio, la compraventa de viviendas encadena 13 meses consecutivos de alzas interanuales. El aumento interanual de la compraventa de viviendas en julio fue consecuencia tanto del repunte de las operaciones sobre pisos nuevos, que avanzaron un 22,3% interanual, hasta las 13.640 operaciones, como de las realizadas sobre viviendas usadas, que crecieron un 11,6%, hasta las 51.090 operaciones.
- Este es el supermercado más barato de Murcia: hasta 1.888 € de ahorro al año en la cesta de la compra
- La tortuga mora pone en alerta al campo murciano
- Este es el mejor restaurante de Murcia para probar el guiso más típico del otoño: olla gitana
- Suspenden la tala de unos pinos centenarios frente al Mar Menor tras la alerta vecinal
- Educación revisará el modelo de oposiciones para reducir las incidencias
- Héctor Pérez, una solución inesperada en el Real Murcia
- Sabadell-FC Cartagena: aplazado por una granizada
- La historia del niño que era niña y el calvario de una familia de Murcia: 'Tuvimos que cambiar el sexo en el Registro Civil