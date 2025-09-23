La OCDE también eleva su previsión de crecimiento para España y la sitúa en el 2,6%

La organización de países desarrollados OCDE ha elevado este martes en dos décimas su previsión de crecimiento de la economía española, hasta situarla en el 2,6%, en línea con la reciente proyección del Banco de España y una décima por debajo de la del Gobierno (2,7%).

La OCDE ha publicado este martes sus proyecciones macroeconómicas para el conjunto de las economías del mundo y de ellas se desprende que España volverá a liderar en 2025 el crecimiento entre las economías avanzadas a pesar del contexto de incertidumbre geopolítica y comercial, tal como ha valorado el Ministerio de Economía. Para 2026, el organismo que dirige Mathias Cormann ha elevado en una décima su previsión de crecimiento de la eocnomía española, hasta el 2%.

Para la economía mundial, la OCDE prevé ahora un crecimiento del 3,2%, tres décimas por encima de su última estimación de junio. Para la zona euro, se ha elevado la previsión en dos décimas, hasta el 1,2% (menos de la mitad del 2,6% proyectado para España).

Las nuevas proyecciones de la OCDE encajan en la reciente ola de revisiones al alza del crecimiento de la economía mundial, en general, (y española, en particular) que empezó a abrirse paso en julio, cuando los acuerdos arancelarios de EEUU con la UE, Japón o Reino Unido contribuyeron a desinflamar parte de la enorme incertidumbre por el temor a una guerra comercial global. Ya en julio, el Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó al alza su previsión de crecimiento global para el conjunto de 2025, hasta el 3% (dos décimas por encima de su estimación de abril).

