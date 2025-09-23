Murtra apuesta por una nueva Telefónica que impulsará fusiones rentables y más fuerte en ciberseguridad

Telefónica prepara un giro estratégico para abrir una nueva etapa. La compañía presentará el próximo 4 de noviembre su nuevo plan de futuro y el presidente de la corporación, Marc Murtra, anticipa que la nueva Telefónica se concentrará en operaciones de consolidación que sean rentables, en simplificar la compañía y en crecer en el gran negocio de la ciberseguridad. “La compañía está preparada para invertir si los números tienen sentido”, ha subrayado este martes Murtra durante su intervención en un foro organizado en Bruselas por el diario Financial Times.

La nueva Telefónica comandada por Marc Murtra y auspiciada por un nuevo núcleo de grandes accionistas (el Estado español a través de SEPI, CriteriaCaixa y también Saudi Telecom, la operadora estatal de Arabia Saudí, todos en el entorno del 10% del capital) lleva meses trabajando en el diseño de un nuevo plan estratégico con el que la compañía pretende adaptarse a la era de cambios que se avecina en el sector de las telecomunicaciones.

Las grandes compañías europeas quieren impulsar una ola de fusiones y la nueva Telefónica quiere tener un papel protagonista en la sacudida que viene, pero condicionando eventuales movimientos corporativas a que estén basados en la eficiencia y la rentabilidad. La principal apuesta de la compañía española de cara a esta consolidación es Europa, donde el mercado es ineficiente debido al volumen de competidores, mucho más elevado que en Estados Unidos o China.

"El mercado europeo es ineficiente (...), aquí queremos centrarnos, porque vemos que hay mucho dinero por hacer. ¿Por qué? Porque hay un montón de eficiencias que hacer", ha subrayado en una mesa de debate junto a Vittorio Colao, exministro de Innovación Tecnológica y Transformación Digital de Italia y exconsejero delegado de Vodafone; Christel Heydemann, CEO de Orange; y Justin Hotard, presidente y CEO de Nokia.

Frente común del sector

El presidente de Telefónica ha hecho hincapié en que Europa no cuenta actualmente con empresas que tengan la escala suficiente para invertir. “La gran mayoría de los productos digitales que utilizamos, incluidos los productos de ciberseguridad, no son europeos. Eso es un problema y crea vulnerabilidades”, ha alertado. Murtra ha defendido, como solución, “dejar que la industria de telecomunicaciones se consolide a cambio de un contrato social que nos permita invertir en estos productos, atraer talento y pensar a largo plazo”.

En el marco de este evento, los CEO de las principales telecos europeas han publicado una carta a través de la patronal del sector, Connect Europe, en la que refuerzan su compromiso para asegurar una Europa competitiva, moderna y con visión de futuro, algo que solo es posible si la región adopta un rol de líder tecnológico e impulsa de manera urgente medidas que favorezcan la inversión.

En la carta, los ejecutivos subrayan la urgencia de que se pongan en marcha las recomendaciones del ‘Informe Draghi’, específicamente en lo que se refiere a fomentar la inversión en telecomunicaciones y a promover la consolidación del sector -empezando por la consolidación intra-mercado- para asegurar que los operadores pueden ganar escala europea y, por ende, garantizar redes de comunicaciones más fuertes, innovadoras y competitivas que den a Europa la autonomía tecnológica que necesita. Asimismo, las compañías reivindican que la conectividad sea considerada un activo estratégico y han expresado su compromiso por impulsar el liderazgo industrial europeo tanto en inteligencia artificial, como en tecnologías de seguridad.

‘Simplificar’ la teleco

Murtra también ha confirmado que su intención es "simplificar la compañía". A la reducción de la exposición de la teleco a América Latina con la venta de sus filiales en Argentina, Perú, Uruguay, Ecuador y Colombia, se suma que la compañía estudia la posibilidad de abandonar la Bolsa de Nueva York, un parqué en el que cotiza desde hace casi 40 años. "Las grandes organizaciones a veces tenemos un montón de legado y vemos cómo se pierden ventanas de oportunidad. Creo que nosotros, como operadores de telecomunicaciones, hemos perdido bastantes ventanas. La forma en la que lo vemos es que tenemos que simplificar y centrarnos", ha subrayado Murtra.

Telefónica también pretende hacer una apuesta clara por el mercado de la ciberseguridad, si bien su intención no es convertirse en un hiperescalador dentro de este segmento de negocio o ampliar su presencia en el apartado de las infraestructuras. "Gestionamos infraestructuras, pero se puede ver que los márgenes que crean las infraestructuras son muy diferentes a los de los productos digitales (...) Las gigafábricas y los centros de datos son muy importantes, pero son muy diferentes de crear productos digitales como la ciberseguridad para protegerlos o la inteligencia artificial (...) Lo que estamos haciendo es integrar los productos de otras personas, que es un gran negocio y puede tener escala", ha resaltado.

