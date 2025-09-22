La prima por la aceptación de la OPA de BBVA se sitúa en el 3,29% tras la mejora de la oferta

Las acciones de BBVA y Banco Sabadell inauguraban este lunes la jornada bursátil con fuertes caídas, después de que el banco que preside Carlos Torres haya anunciado una mejora del 10% en su oferta pública de adquisición de acciones (OPA) sobre la entidad catalana para asegurarse el éxito de la operación. Los títulos de ambos bancos arrancaron la jornada con descensos del 0,96% en el caso del Sabadell y del 0,49% en el de BBVA, pero apenas unos minutos después ampliaban sus caídas. Siguiendo el nuevo precio y la cotización de las dos entidades que caen en torno a un 3,2% en el caso de Sabadell y del 1,7% en el de BBVA, la prima está actualmente en un 3,29%. Si se toman como referencia los precios del cierre de mercado del viernes, la prima era del 1,56%.

Según ha informado este lunes BBVA a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), su consejo de administración ha decidido mejorar la oferta pública de adquisición (OPA) sobre Banco Sabadell un 10%, modificando la contraprestación ofrecida para que pase a ser enteramente en acciones. La anterior oferta combinaba títulos y efectivo y ahora se transforma en un canje íntegramente en acciones ordinarias de nueva emisión de BBVA, a razón de una acción de la entidad presidida por Carlos Torres por cada 4,8376 acciones del banco catalán.

Hasta este momento, la contraprestación ofrecida era de una acción ordinaria de BBVA y 0,70 euros en efectivo por cada 5,5483 acciones ordinarias de Banco Sabadell. Según BBVA, con la modificación de la oferta, los accionistas que tuvieran plusvalías no tributarían en España si la aceptación supera el 50% de los derechos de voto de Banco Sabadell, dado que la operación sería "fiscalmente neutra" en ese caso. El consejo de administración de BBVA ha acordado además renunciar tanto a la posibilidad de hacer nuevas mejoras de la contraprestación de la oferta como a la de ampliar el periodo de aceptación.

"Con esta mejora ponemos en manos de los accionistas de Banco Sabadell una oferta extraordinaria, con una valoración y un precio históricos, y la oportunidad de participar del enorme valor generado con la unión. Todo ello se traduce en un fuerte incremento de su beneficio por acción previsto a futuro, siempre que acudan al canje", ha señalado Carlos Torres Vila, presidente de BBVA. La nueva oferta, consistente en un acción nueva de BBVA por cada 4,8376 acciones de Banco Sabadell, supone un incremento del 10% y resulta "excepcionalmente atractiva" para los accionistas de Banco Sabadell, según detaca BBVA.

Esta mejora del 10%, precisa la entidad, se ha calculado con el precio de la acción de BBVA al cierre de mercado del pasado 19 de septiembre (16,41 euros por acción). La entidad ha resaltado además que la nueva oferta supone valorar la acción de Banco Sabadell a 3,39 euros por acción, "en niveles máximos en más de una década".

Beneficio por acción

La nueva oferta otorgaría a los accionistas de Banco Sabadell una participación del 15,3% en BBVA, explica la entidad, que señala además que, con la fusión, el beneficio por acción que percibirían sería aproximadamente un 41% superior al que lograrían en caso de que la entidad mantuviera su andadura en solitario. "La prima ofrecida sobre el valor de cotización de Banco Sabadell, que ya era muy significativa cuando se anunció la operación y muy superior a la de otras transacciones similares en la banca europea (unos 30 puntos porcentuales por encima de la media de estas operaciones), se ve sustancialmente incrementada tras esta subida de la oferta", subraya además BBVA.

La entidad ha destacado que el valor equivalente actual de la oferta se ha incrementado en un 60% desde el día anterior a que se hiciera pública la existencia de conversaciones de fusión, el 29 de abril de 2024, pasando de 12.200 millones de euros a 19.500 millones de euros actualmente. BBVA precisa que aquellos accionistas de Banco Sabadell que a día de hoy ya hubieran acudido al canje, se beneficiarán igualmente de las nuevas condiciones mejoradas de la oferta.

La OPA fue autorizada por la CNMV el pasado 5 de septiembre y el plazo de aceptación arrancó el 8 de septiembre. No obstante, el periodo de aceptación permanecerá ahora suspendido hasta que la CNMV apruebe el suplemento al folleto con la mejora de la oferta. Una vez aprobado, se reanudará el plazo de aceptación durante los días restantes, hasta completar los 30 inicialmente establecidos. BBVA ha indicado que presentará hoy, 22 de septiembre, la solicitud de autorización de la modificación de la oferta.

