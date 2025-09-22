La Región se suma a la ‘fiebre del oro’ por la subida de su cotización

La inversión en oro ha dejado de ser exclusiva de mercados internacionales o grandes patrimonios. Cada vez más inversores murcianos se interesan por este metal precioso, especialmente en un contexto de incertidumbre geopolítica y económica. En lo que va de 2025, la cotización del oro ha subido entre un 35 y un 38%, un fenómeno ligado a la debilidad del dólar y al comportamiento de los mercados financieros.

Esta cuestión, explicada en términos simplificados, se entiende en que, cuando el dólar pierde valor frente a otras divisas, el oro tiende a apreciarse, ya que se convierte en una reserva de valor más estable. Además, históricamente el oro actúa como protección frente a la inflación y la erosión de otras monedas, una de las razones por las que su demanda aumenta en momentos de incertidumbre.

Según Asunción Ortega, directora de zona de Renta 4 en Murcia, "hay una mayor inquietud con toda la situación que hay, tanto a nivel geopolítico, y sobre todo por la diversificación y por la situación en la que se encuentra el dólar. El dólar está mucho más débil y esto hace que se busquen otros activos refugio, y desde luego el oro es uno de ellos".

Tipos de inversión en oro

Los inversores cuentan con múltiples formas de adquirir oro, ya sea de forma física, lingotes y monedas de distintos tamaños que se compran y se pueden almacenar en casa, o, mantenerlo en cajas de seguridad bancarias; en acciones de empresas mineras, que permiten invertir en compañías que extraen oro, con la ventaja de que estas acciones pueden revalorizarse más rápido que el precio del metal; o en ETFs (fondos cotizados en bolsa), que son productos financieros que replican el precio del oro sin necesidad de tenerlo físicamente.

La directora de Renta 4 en la Región también detalla que este interés no está limitado a grandes patrimonios. Tanto inversores particulares como ‘family offices’ (entidades que gestionan el patrimonio de familias con alto capital) están comprando oro. No obstante, hay diferencias generacionales: los inversores más jóvenes tienden a inclinarse hacia criptomonedas como Bitcoin, consideradas también por algunos como protección frente a la inflación, aunque con mayor volatilidad y riesgo que el oro.

Perfil del inversor murciano

El perfil predominante del inversor en oro en Murcia se sitúa en personas de mayor edad y con un nivel de patrimonio entre medio y alto, que buscan estabilidad y diversificación de su cartera. La edad y el capital influyen en la elección del tipo de inversión: mientras los inversores con mayor capacidad compran lingotes o acciones mineras, otros optan por ETFs, más accesibles para cantidades menores de capital.

El oro cotiza actualmente alrededor de los 3.700 dólares la onza, y diversos analistas prevén que podría alcanzar los 5.000 dólares en los próximos años. Ortega advierte que, aunque las expectativas de revalorización son altas, "cuando los niveles ya han subido un 40% en el año, habrá que ver qué evolución pueden llevar". No se trata de algo inmediato, añade, sino de "una tendencia a largo plazo que dependerá de factores geopolíticos y económicos".

Cambio de estrategia

La subida de precio en el producto hace que los clientes cada vez más se interesen por este mineral en forma de monedas o lingotes. En el plano regional, el interés por el oro también se deja sentir en el comercio de proximidad. José Muñoz, presidente del Gremio de Joyeros de la Región de Murcia, explica que la subida de la cotización ha tenido un doble efecto: "En la joyería vamos inversamente a la subida del oro; nos cuesta más vender porque nuestra materia prima se ha encarecido. Pero sí notamos que cada vez más gente quiere invertir en monedas y en oro físico".

El auge del oro como inversión ha cambiado la estrategia de venta en las joyerías murcianas. "Ahora trabajamos más con monedas y lingotes destinados exclusivamente a inversión que con joyas tradicionales", comenta Muñoz. Esta transformación también implica ofrecer asesoramiento más cercano sobre precios, certificaciones y formas de almacenamiento, para que los clientes conozcan exactamente cuánto compran y cómo preservar su valor.

Asimismo, la subida de la cotización ha generado un interés creciente entre pequeños inversores que anteriormente no se planteaban comprar oro. "Hemos notado que incluso quienes nunca habían comprado oro físico se animan ahora", afirma Muñoz, "porque es tangible, de rápida compraventa y les permite diversificar su ahorro sin depender de plataformas financieras o del comportamiento de la bolsa".

Entre esas monedas destaca la Krugerrand sudafricana, considerada la primera moneda de inversión moderna. Contiene una onza exacta de oro (31,10 gramos) y su precio ronda actualmente los 3.100 euros. "Psicológicamente es un valor muy atractivo porque el oro siempre se cotiza en onzas", apunta Muñoz.

El presidente del gremio recuerda que el comportamiento del consumidor ha cambiado respecto a años anteriores: "Antes se invertía poco en oro, y ahora cada vez se ve más. Lo que más atrae son las monedas, porque la gente busca importes manejables en lugar de grandes lingotes. Sería ideal que existieran monedas más pequeñas, de unos 10 gramos, que rondaran los 1.000 euros, pero lo habitual son piezas mayores".

A su juicio, el oro físico ofrece ventajas frente a las alternativas electrónicas: "Ganas más dinero con el físico, porque el incremento es más directo y más alto. Además, las comisiones en productos electrónicos son más caras".

El sector joyero, añade Muñoz, se está adaptando a este nuevo contexto: "El oro se está quedando para un sector más alto de clientes. El mercado medio-bajo está desapareciendo, y cada vez más se orienta hacia la inversión y al comercio de lujo".