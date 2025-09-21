Acuerdo
La UMU y Cajamar refuerzan su compromiso con la empleabilidad del alumnado
Han renovado su convenio de colaboración para la inserción laboral de los estudiantes
La Universidad de Murcia y Cajamar han renovado su convenio de colaboración en materia de empleabilidad, un acuerdo que refuerza el compromiso de ambas instituciones con la inserción laboral del estudiantado universitario. La firma ha tenido lugar en el despacho del rector, en el edificio Convalecencia, y ha contado con la presencia del rector de la UMU, José Luján, y la directora territorial de Cajamar en Murcia, María Dolores Pagán.
Las acciones que se desarrollarán en el marco del acuerdo son el estudio de inserción laboral de graduados y posgraduados universitarios; acciones de promoción de la empleabilidad universitaria y de los instrumentos de orientación profesional y para la búsqueda de empleo; y la feria de empleo ‘UMU Employer Fest’.
El acto ha contado también con la presencia de la vicerrectora de Estudiantes y Empleo, Alicia Rubio; el presidente del Consejo Social de la UMU y vicepresidente segundo del Consejo Rector de Cajamar Caja Rural, Bartolomé Viúdez, y de responsables del Servicio de Orientación y Empleo de la Universidad.
