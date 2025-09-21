Reivindicación
Amefmur se suma a la defensa del Corredor Mediterráneo
La asociación subraya "la importancia de esta infraestructura para el desarrollo de la Región"
La Asociación Murciana de la Empresa Familiar (Amefmur) ha mostrado su apoyo a las reivindicaciones del tejido empresarial de Lorca en defensa de la culminación del Corredor Mediterráneo y ha denunciado los retrasos que acumula la construcción de esta infraestructura, la cual considera clave para el desarrollo empresarial y económico de la Región de Murcia.
Así lo han señalado durante la reunión de trabajo mantenida con la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Lorca (Ceclor), que recientemente acogió el segundo desayuno empresarial de 2025 del movimiento #QuieroCorredor, impulsado por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE).
El presidente de Amefmur, José María Tortosa, ha destacado que “las empresas familiares precisan que se complete cuanto antes esta infraestructura, que permitirá impulsar el desarrollo del sector logístico, favorecer el crecimiento de las exportaciones y acortar los tiempos de conexión entre las principales ciudades, situando así a la Región en mejores condiciones para competir en los mercados nacionales e internacionales”.
En el marco de la reunión, Tortosa también ha felicitado a Juan Jódar por su reelección como presidente de Ceclor para los próximos cuatro años, cargo que ha asumido con el respaldo unánime de todas las sectoriales de la organización.
La junta directiva de Amefmur aprovechó además su presencia en Lorca para celebrar una reunión interna en las instalaciones de Ceclor, concluyendo la jornada con una visita institucional a la Antigua Colegiata de San Patricio de Lorca.
