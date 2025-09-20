Impulso al liderazgo femenino entre mayores de 50 años

La Comunidad fomenta el liderazgo y emprendimiento femenino entre las mujeres mayores de 50 años con la II edición del programa ‘Impulso Mujer +50’, una iniciativa desarrollada de forma conjunta con la Organización Murciana de Mujeres Empresarias, Profesionales y Directivas (OMEP) y con la colaboración del Instituto de Fomento (Info).

Este programa, que permite transformar una idea de negocio en un proyecto empresarial sostenible, se encuentra integrado en la estrategia de actuación regional ‘Mujer lidera’, impulsada por la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, cuyo objetivo es fomentar la igualdad de oportunidades.

La consejera, Conchita Ruiz, destacó que “el éxito de convocatoria de la primera edición y la calidad de los proyectos presentados, con una veintena ya en funcionamiento, demuestran la importancia de garantizar la continuidad de un programa que refleja que ni la edad ni el género suponen una barrera para emprender y hacer realidad una iniciativa empresarial”.

Ruiz señaló que “se trata de ideas de emprendimiento que transforman el tejido empresarial y que, además, sirven de referente no sólo para otras mujeres de más de 50 años sino para todas las que, independientemente de la edad que tengan, desean poner en marcha su proyecto”.

¡Impulso Mujer +50’ es un programa de capacitación y emprendimiento empresarial dirigido a mujeres que, tras una selección en la que se priorizan las ideas de negocio con mayor proyección y competitividad en el mercado, podrán acceder a sesiones de formación, acompañamiento y mentorías personalizadas. Formación especializada a la que accederán durante dos meses, en sesiones semanales y con horarios flexibles para facilitar la participación de las mujeres inscritas.

Ruiz destacó la apuesta del Gobierno regional “por seguir fomentando la igualdad en todos los ámbitos, así como por continuar promoviendo el emprendimiento femenino y romper estereotipos en colaboración con entidades especializadas como OMEP.

En la primera edición de este programa, de los 20 proyectos participantes fue premiada la iniciativa arquitectónica de la empresaria María Brotons ‘Casalinga. Espacios con alma’, por la creación de entornos que promueven la salud mental y física. Además, entre los proyectos que recibieron menciones especiales se encuentra ‘Epekes’, de María Ángeles Ruiz, una marca de moda infantil sostenible, y ‘Mejorar para crecer’, de Montse Callejas, una consultoría que trabaja para conseguir entornos de trabajo saludables y productivos.

Acompañamiento personalizado y formación especializada

El programa ‘Impulso Mujer+50’ se desarrollará en varias fases durante dos meses en los que las mujeres inscritas conocerán cómo mejorar sus habilidades empresariales. Comenzará con las sesiones de capacitación empresarial y el acompañamiento personalizado, que se complementarán con las sesiones de mentoría. Finalmente, se llevará a cabo la evaluación final y la presentación de los proyectos.

Como novedad, se han incluido en las sesiones formativas conocimientos sobre la inteligencia artificial aplicada a la gestión empresarial, para dotar de más herramientas a las participantes. Además, este año el programa será itinerante, se impartirá en dos espacios, el Parque Científico de Murcia y el Centro de negocios Magalia de Alcantarilla.

Durante septiembre, las participantes asistirán a ‘workshops’ en los que recibirán formación especializada sobre autoconfianza y crecimiento personal. En octubre, las sesiones formativas se centrarán en los pasos a seguir para desarrollar un plan de empresa. Además, tendrán a su disposición conocimientos prácticos para conseguir una óptima gestión financiera.

Sesiones impartidas por profesionales expertos a las que se sumarán mentorías individuales con cada una de las mujeres participantes en las que conocerán cómo construir su marca personalizada y desarrollar su estrategia empresarial.

Tras dos meses de formación y acompañamiento, la última fase concluirá con la presentación de proyectos y se procederá a la entrega de premios y reconocimientos.