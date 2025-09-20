Alejandro Cano, nuevo vicepresidente de AJE Región de Murcia.

La Asociación de Jóvenes Empresarios de la Región de Murcia (AJE Región de Murcia) ha anunciado el nombramiento de Alejandro Cano como nuevo vicepresidente de la entidad. La designación fue comunicada oficialmente ayer por la presidenta, Almudena Abellán, durante la reunión de la Junta Directiva.

Alejandro Cano, vocal de AJE Región de Murcia desde hace varios años, asume este nuevo cargo con el compromiso de seguir impulsando el papel de la asociación como referente en el apoyo al emprendimiento joven en la Región. Con una trayectoria vinculada al tejido empresarial murciano y una activa participación en proyectos de innovación y crecimiento, Cano se incorpora a la vicepresidencia para reforzar la estrategia de la asociación en un momento clave para el desarrollo del ecosistema emprendedor.

“Es un orgullo contar con jóvenes empresarios comprometidos como Alejandro Cano en el equipo directivo de AJE Región de Murcia. Su experiencia, visión y cercanía serán fundamentales para continuar con nuestra misión de apoyar a quienes emprenden, generar oportunidades y visibilizar el talento de la Región de Murcia”, ha destacado Almudena Abellán, presidenta de AJE Región de Murcia.

Con este nombramiento, AJE Región de Murcia refuerza su estructura organizativa y reafirma su compromiso de acompañar, formar y representar a los jóvenes empresarios, consolidando su papel como motor del emprendimiento y la innovación en la Región.