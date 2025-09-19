TRANSPORTE PÚBLICO
Restablecidos los trenes AVE entre Madrid y Barcelona tras un incendio próximo a la vía
El avance de las llamas obligó a los bomberos a cortar la tensión eléctrica en el tramo entre Alcolea del Pinar y Medinaceli
Javier Niño González
La circulación de trenes de alta velocidad en la línea entre Madrid y Barcelona ha sido restablecida entre Alcolea del Pinar (Guadalajara) y Medinaceli (Soria) tras la extinción de un incendio próximo a las vías. La línea fue cortada a las 14:30h, según anuncióbo el gestor de la infraestructura ferroviaria, y los trenes han vuelto a circular sobre las 16 horas.
El avance de las llamas, cercanas a la vía 1 del trayecto en ancho estándar para los trenes de alta velocidad, provocó que los bomberos solicitasen el corte de tensión en la línea eléctrica.
Renfe ha asegurado en una publicación en sus redes sociales que el incendio entre ambas localidades ha sido controlado ya por los bomberos y se ha podido reanudar el servicio, tras comprobarse la seguridad de la circulación ferroviaria.
La operadora ha incidido en que los trenes detenidos irán recuperando paulatinamente la marcha y ha subrayado que, además de afectar a la alta velocidad entre Madrid y Barcelona, el incendio también había obligado a suspender las conexiones de la capital con Zaragoza, Logroño o Pamplona.
Fuentes del operador Ouigo han explicado a EFE que se han visto afectados dos de sus trenes, uno de ellos parado en la estación de Guadalajara y otro, en la de Zaragoza.
- Mario Picazo confirma el desplome en la Región de Murcia: 'El otoño llega pisando fuerte
- Un hotel gastronómico y una antigua tienda de alimentación: los dos restaurantes de Murcia que compiten por ser 'la mejor apertura de España
- No son barracas y tampoco restaurantes: los 'merenderos' de Murcia en plena huerta donde se come como en 1880
- Estos son los municipios más felices de la Región por su calidad de vida, clima y servicios
- La 'librería más grande de España' abre en Alfonso X el 3 de octubre
- Estos son los locales que competirán en la Ruta-Concurso de la Mejor Marinera 2025
- El invierno se asoma tímidamente a la Región de Murcia: AEMET confirma la bajada de temperaturas a partir de la próxima semana
- Luz verde a la subida salarial del 0,5% a 65.000 empleados públicos de la Región de Murcia