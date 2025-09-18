BBVA lidera la captación de pymes en España por tercer año consecutivo

Una de cada cuatro pymes en España ha confiado en BBVA en el primer semestre del año, lo que consolida a la entidad como líder en captación de este segmento durante los últimos tres años. El banco refuerza así su papel como socio financiero de referencia para las pequeñas y medianas empresas, que representan el motor del tejido productivo del país. BBVA ha reforzado su propuesta con una oferta integral que combina soluciones transaccionales, financiación en condiciones preferentes y seguros adaptados a las necesidades actuales de las pymes.

“El liderazgo de BBVA en la captación de pymes durante tres años consecutivos responde a una estrategia que combina proximidad territorial, digitalización, innovación y acompañamiento especializado”, ha señalado el director de Pymes de BBVA en España, José Luis Serrano. “La entidad apuesta por acompañar a las empresas en todas las etapas de su desarrollo, desde la constitución de la sociedad, pasando por su consolidación en el mercado nacional, hasta su expansión internacional”, ha agregado.

La cuenta Empresas Bienvenida, sin comisiones, es la piedra angular de la estrategia de BBVA para pymes. Sobre ella pivota un conjunto de medidas que el banco ha ido reforzando durante los últimos meses, entre ellas, la promoción de la bonificación de hasta 720 euros por domiciliar seguros sociales o impuestos en todos los canales.

En la parte transaccional, la entidad ofrece la posibilidad de contratar un terminal punto de venta (TPV) sin coste durante 12 meses y financiación para el pago de nóminas sin intereses durante un año. También ha lanzado el primer préstamo TPV bonificado, vinculado al volumen de facturación de los comercios.

Apoyo desde el primer momento

BBVA también ha sido pionero en España en ofrecer al cliente la posibilidad de que contrate, junto a AyudaT-Pymes, un servicio integral para la constitución de su nueva empresa. Este servicio permite simplificar los trámites, incluyendo la firma de la escritura notarial, que se puede hacer de manera digital.

En paralelo, BBVA ha reforzado su apoyo a la internacionalización con un acuerdo con Oftex. Gracias a esta colaboración, las pymes pueden acceder a herramientas digitales para realizar un autodiagnóstico exportador, seleccionar los mercados más adecuados para sus productos y disponer de listados de importadores potenciales. En 2024, el banco acompañó a 125.000 pymes y empresas en sus procesos de internacionalización.

Con el objetivo de incentivar la adopción de medidas de seguridad entre las pymes y los autónomos y concienciar de la importancia de protegerse frente a posibles amenazas, BBVA también ha lanzado una promoción especial con un descuento del 30% en el precio del seguro de ciberseguridad (hasta el 31 de diciembre) para todos aquellos clientes y no clientes que no lo hayan contratado hasta la fecha. A esta promoción se unen otras como la del seguro BBVA Allianz Baja Laboral y BBVA Allianz Multirriesgo Negocio Plus, con un descuento del 15% y del 5%, respectivamente.