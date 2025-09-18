Un algoritmo capaz de analizar 2.400 millones de datos ayuda a las pymes de la Región en su expansión internacional

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (INFO), en colaboración con el nodo de Levante de la Red Enterprise Europe Network de la Comisión Europea (EEN-Seimed), celebrará el próximo martes, 23 de septiembre, un taller virtual gratuito para ayudar a las pymes regionales exportadoras a identificar mercados internacionales con mayor potencial para sus productos.

La jornada, que contará con ejercicios prácticos, una demostración guiada y la resolución individual de dudas, permitirá a las empresas participantes conocer en profundidad la herramienta Diagnóstico Exportador, una plataforma online cofinanciada con fondos Feder que incluye el Selector de Mercados. Esta aplicación analiza 2.400 millones de datos de organismos internacionales y ofrece recomendaciones personalizadas a cada empresa fabricante, según su producto y el tipo de cliente al que se dirige.

El director del INFO, Joaquín Gómez, subrayó que “el uso masivo de datos que permite la digitalización abre una nueva etapa para nuestras pymes, permitiéndoles decidir con información contrastada dónde exportar y cómo hacerlo, algo impensable hace solo unos años” y destacó que “el Gobierno regional quiere facilitarles el acceso a la misma inteligencia comercial que utilizan las grandes corporaciones, reduciendo la incertidumbre y ofreciéndoles criterios para orientar sus exportaciones, y también sus importaciones, con más garantías de éxito”.

El Diagnóstico Exportador no solo muestra los mercados con mayor oportunidad, sino que también ayuda a las empresas a evaluar sus fortalezas y debilidades en internacionalización, elaborando informes sobre estructura, marketing, competencia, procesos, tecnología y barreras de entrada. La herramienta gratuita está dirigida a empresas interesadas en evaluar su potencial exportador, como paso previo a iniciar su proceso de internacionalización, o a empresas exportadoras con experiencia para reevaluar su potencial exportador, así como a las que buscan nuevos mercados para sus productos.

Gómez explicó que “el valor añadido está en que la plataforma se actualiza de manera continua, lo que permite a las empresas comprobar cómo mejoran sus resultados a medida que van corrigiendo debilidades y reforzando sus capacidades exportadoras” y señaló “la importancia que tiene en la actualidad contar con una aplicación como esta, que ofrece a las pymes exportadoras de la Región herramientas para afrontar los cambios que se derivan de la convulsa situación geopolítica que atravesamos”.

Las empresas exportadoras o con interés en iniciar su proceso de internacionalización que estén interesadas en conocer la herramienta y aprender a explotar en profundidad todos los datos que la plataforma ofrece, pueden inscribirse para participar en el taller hasta el 22 de septiembre en la web del INFO.

Hasta el momento, se han organizado ya seis talleres similares desde 2023, con la participación de 154 empresas. La ratio de utilización trimestral de la herramienta es de unas 100 empresas.