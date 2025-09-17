Preocupación entre los empresarios de Murcia por la llegada de Verifactu

A menos de cuatro meses de la entrada en vigor del sistema Verifactu, la preocupación crece entre autónomos y pymes de la Región de Murcia. La falta de tiempo, la complejidad del cambio y los costes asociados generan incertidumbre, ya que muchos negocios aún no han completado su digitalización para adaptarse a la nueva normativa.

La ley obligará a facturar mediante un software certificado por la AgenciaTributaria, un reto para la mayoría de comercios locales que cuentan con niveles bajos de digitalización. De hecho, el indicador IDid del Círculo de Economía de la Región de Murcia, sitúa a la Región de Murcia entre las cinco menos digitalizadas de España.

La mayoría de autónomos murcianos apuran los plazos

Por ello, muchos autónomos posponen la adaptación hasta el final del plazo obligatorio. No sólo eso: aún desconocen cómo afectará la norma a su día a día, perciben más inconvenientes que ventajas y retrasan el gasto de un software certificado. Sin embargo, la cuenta atrás ya ha comenzado y dejarlo para el último momento implica riesgos importantes.

Para facilitar esta transición, STEL Order lanza un plan gratuito que permite a cualquier pyme o autónomo murciano cumplir con Verifactu sin costes. Gracias a su interfaz intuitiva y sus apps móviles, los usuarios pueden crear y enviar facturas Verifactu desde cualquier lugar, de forma rápida y sencilla.

Con esta iniciativa, STEL Order se consolida como la única herramienta gratuita del mercado para gestionar facturas Verifactu, democratizando el acceso a una solución profesional y accesible.

Verifactu gratis y cerca de ti

A diferencia de las grandes compañías nacionales, STEL Order conoce de primera mano las particularidades del tejido empresarial de la Región.

“Somos conscientes de la realidad económica de nuestra Región: la mayoría de nuestras empresas son pymes y pequeños negociosfamiliares. Si no fueran capacesde adaptarse al cambio de sistema, nuestra economía regional sufriríaˮ, explica Jesús Mora, uno de los CEOs de STEL Order.

“Por eso habilitamos un plan gratuito que pueda ayudar a cualquier autónomo o pyme, independientemente de su tamaño o nivel de digitalización, a resolver esta adaptación de forma segura, sencilla y sin costesˮ, añade Alberto Abad, también CEO de la compañía.

Alberto Abad y Jesús Mora, CEOs de STEL Order en sus oficinas en Murcia / STEL Order

Punto de información Verifactu: apoyo directo para los negocios murcianos

Además, conscientes de otra problemática, la complejidad de la norma, STEL Order ha querido ir un paso más allá para ayudar al sector. Han creado el primer punto de información Verifactu de todo el país, habilitando sus oficinas para que cualquier autónomo o empresario pueda recibir asesoramiento gratuito y personalizado.

El objetivo es ofrecer una auditoría individualizada con consultores especializados que estudien cada caso. Este servicio está disponible tanto presencialmente como online, a través de una página web para solicitar citas.

Empresarios de Murcia se preparan para Verifactu con herramientas digitales / STEL Order

Lo han vuelto a hacer

Esta adaptación no es la primera que realiza la empresa tecnológica. STEL Order ya ha implementado sistemas electrónicos similares en otras regionesy países, como el TicketBAI en el País Vasco o la implementación de la facturación digital obligatoria en México y Chile.

La confianza de sus clientes también los respalda. Con más de 3.000 reseñas reales y una valoración media de 4,9 sobre 5, STEL Order se posiciona como el software mejor valorado del sector en España. Además, la empresa ha sido una de las primeras en adaptar su software a la normativa Verifactu y, por supuesto, cuenta con la Declaración Responsable oficial de la AEAT.

De este modo, los empresarios murcianos tienen la garantía de estar en manos de un equipo con experiencia y validado por quien más cuenta: clientes con negocios y necesidades similares a las suyas.

STEL Order: resuelve Verifactu, prepárate para todo lo demás

Más allá de la adaptación a Verifactu, la propuesta de STEL Order es integral y pensada para el día a día de un negocio. Su software permite gestionar de forma sencilla la mayoría de las tareas del día a día de un negocio: desde la creaciónde presupuestos, albaranes, control de stock, gestión de clientes y proveedores, fichajes, agenda. Esto escrucial para un sector que necesita herramientas que simplifiquen su trabajo, no que lo compliquen.

STEL Order se anticipa a las necesidades de sus clientes, evolucionando constantemente su software. Su próxima novedad será la integración de un agente de Inteligencia Artificial, que permitirá crear facturas, presupuestos o clientes por voz o texto. Así, se posiciona como el primer softwarede facturación con IA generativa capaz de ejecutar tareas, y no solo de resolver dudas como otros programas.

En resumen, la empresa desarrolladora, además de resolver el problema inmediato de Verifactu, ofrece a los negocios de la Región una herramienta integral, que cumple con la normativa y está preparadapara los retos del futuro.Todo esto contandocon el respaldo de ser una empresalocal que entiende las necesidades reales del tejido empresarial.