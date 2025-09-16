Nace el ‘Instituto del Buensueño’ para investigar, divulgar y estudiar hábitos relacionados con el descanso

La empresa Buensueño, líder en fabricación de colchones, presentó el proyecto ‘Instituto del Buensueño’, dedicado a investigar, divulgar y estudiar hábitos y productos relacionados con el descanso. Se trata de una iniciativa pionera, dada a conocer anoche en las instalaciones de Odiseo, que tiene por objetivo poner en valor el sueño como pilar fundamental de la salud, al mismo nivel que la alimentación, el deporte y los hábitos de vida saludables.

La iniciativa, liderada por Buensueño, compañía de Abanilla que da un paso más allá en su compromiso con la salud y el bienestar. En la jornada, su CEO, el empresario y fabricante de colchones Francisco Bernal, presentó ante un centenar de asistentes la misión, visión y los objetivos de este instituto, así como al comité médico que se encargará del desarrollo de las investigaciones.

Este proyecto acercará el conocimiento científico a la sociedad, frente al auge de recomendaciones sin aval profesional que circulan en redes sociales e Internet. Por otro lado, el ‘Instituto del Buensueño’ desarrollará investigaciones que permitan saber si los productos y servicios vinculados al sueño realmente tienen un impacto en nuestra salud. Por ello, está compuesto por un comité científico formado por doctores, fisioterapeutas, enfermeros y especialistas del sueño para mejorar el descanso.

Colchones eficientes y adaptados

Durante la presentación del IBS, Paco Bernal, CEO presentó también su nueva línea de ‘Innovaciones en descanso y bienestar para hoteles’. En esta parte de la ponencia Bernal recordó a los asistentes que “dormir mantiene todos los aspectos del cuerpo de una forma u otra: el equilibrio energético y molecular, así como también la función intelectual, el estado de alerta o el humor”. De ahí que desde Buensueño vayan a liderar cómo innovar para desarrollar equipos de descanso realmente “más eficientes y adaptados a las personas que los vayan a usar”.

Posteriormente, Bernal enfatizó la importancia de aplicar innovaciones en productos y servicios orientados al descanso y bienestar en hoteles, abarcando desde el diseño de ambientes hasta el uso de materiales avanzados y la investigación científica para mejorar la calidad del sueño de los huéspedes.

‘Influencer’ del sueño

En este sentido, desde Buensueño están investigando cómo desarrollar colchones específicos para geriatría que combinen firmeza, articulación y alivio de presión, guías detalladas para la elección de colchones según cada perfil y postura y están evaluando el impacto de los tejidos naturales en la calidad del sueño.

El emprendedor y diseñador de colchones Paco Bernal cuenta con más de 20.000 seguidores en la red social Instagram (@pacobernal_a), en donde divulga sobre los hábitos más saludables para alcanzar el mejor descanso.

Importancia del sueño profundo

La jornada continuó con la experta en cronobiología Mª José Martínez Madrid, quien analizó la importancia del sueño y los ritmos circadianos para la salud integral, detallando sus mecanismos biológicos, el impacto del estilo de vida moderno y detalló recomendaciones prácticas para lograr un sistema circadiano saludable.

En su exposición, titulada ‘La Importancia del sueño y el ritmo circadiano’, hizo hincapié en que actualmente más del 60% de la población mundial se automedica para mejorar el sueño, mientras que el 40% de los españoles sufre problemas de sueño no diagnosticados. La doctora Mª José Martínez Madrid también recomendó que para un adulto sano lo normal es dormir entre 7 y 9 horas, pero la media en España es de aproximadamente 6 horas, por debajo de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

También expuso que durante el sueño profundo el cerebro realiza una limpieza de desechos como las proteínas Tau y betamieloide, cuya acumulación se asocia con enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson. Por ello, hizo hincapié en que el sistema circadiano “es nuestro reloj biológico interno, considerado el quinto pilar de la salud, que regula los ritmos del cuerpo en 24 horas”.

Nutrición y entrenamiento

Clausuró el evento el divulgador en temas médicos Dr. José Manuel Felices. Durante su ponencia, el Dr. Felices destacó el sueño como un pilar fundamental, aunque frecuentemente subestimado en la recuperación de lesiones musculoesqueléticas. Haciendo énfasis en lo transcendental de mejorar la calidad y la cantidad del sueño, que junto con una adecuada nutrición y entrenamiento, pueden ser claves determinantes en la recuperación y el bienestar general.

El ‘Instituto del Buensueño’ organizará anualmente actividades y jornadas en torno a temas como la calidad del sueño, los hábitos del sueño, higiene postural, procesos biológicos y fisiológicos que afectan al descanso o estudios del ritmo circadiano.