El BBVA confía en que el Gobierno pierda su poder para vetar una futura fusión con el Sabadell

La guerra de argumentos y contraargumentos a favor y en contra de la opa entre la cúpula del BBVA y la del Sabadell no da un día de descanso. El consejero delegado del banco de origen vasco, Onur Genç, se ha mostrado confiado este martes en que el Gobierno perderá su capacidad legal de prohibir fusiones bancarias antes de que su entidad, caso de que la opa tenga éxito, pueda pedirle permiso para absorber al banco catalán dentro de entre tres y cinco años. Se trata de una cuestión clave por su incidencia en el calendario de las sinergias (ahorros de coste) que justifican económicamente la operación.

En una conferencia financiera en Londres, el ejecutivo turco ha destacado que el poder de veto del Gobierno está amenazado porque tiene que trasponer a la normativa nacional antes del 11 de enero de 2026 la sexta directiva europea de requisitos de capital para los bancos (CRD6) de 2024, como adelantó EL PERIÓDICO en julio. La Comisión Europea interpreta que esta directiva obligaría al Ministerio de Economía a perder la capacidad de vetar fusiones que le otorga una ley española de 2014 y así se lo ha hecho saber en las conversaciones que vienen manteniendo desde el verano pasado en torno a la opa.

El Gobierno condicionó en junio la opa a que los dos bancos mantengan "personalidad jurídica y patrimonios separados y autonomía en la gestión" durante tres años, ampliables en otros dos. En la práctica, implica que no se pueden fusionar durante ese plazo. Genç, en este sentido, ha defendido que "está en las manos" del BBVA cumplir la condición para que los tres años no sean ampliados por el Ejecutivo de turno a cinco. Y ha dado por hecho que, en ese caso, la fusión será rápida y las sinergias plenas se alcanzarán pronto.

Prohibición de la fusión

"La CRD6 tiene que ser transpuesta en 2026. Quizá (se haga algo) después, pero tiene que ser transpuesta. Y el reciente proceso de infracción de la Comisión Europea sobre este asunto implica que, cuando acabe el plazo de tres años, la prohibición a la fusión ya no se mantendrá", ha sostenido. Dicho proceso de infracción está relacionado, pero es independiente, con la trasposición de la directiva. Bruselas, así, no justificó el procedimiento en la CRD6 porque todavía hay plazo para trasponerla. Sin embargo, sí que ha reclamado al Gobierno que elimine su poder de veto en las fusiones por entender que va en contra de la normativa europea ya vigente.

Las sinergias están siendo uno de los principales caballos de batalla entre los dos bancos. El BBVA afirma que podría lograr 900 millones de euros de ahorros de costes anuales en 2029, pero la entidad catalana estima que debido a la condición temporal de no fusión fijada por el Gobierno las sinergias no se alcanzarán hasta antes de entre 2032 y 2034. Además, las rebaja a 500 millones, a los que podría ser preciso restar otros 130 millones de euros por el impuesto a la banca, si este se prorroga.

"Es irrealista pensar que las lograrán a los tres años. Cualquiera que sepa lo que significa el Sabadell para Catalunya y España lo entiende", ha insistido su consejero delegado, César González-Bueno, en el mismo foro de Bank of America. Catalunya, ha argumentado, "es actualmente el lugar donde se ganan o se pierden elecciones" y en la comunidad existe una oposición social "muy fuerte" a la operación. Por ello, ha concluido, el Sabadell representa "algo muy importante" para partidos de todo tipo de color político.

Más argumentos

Dentro de esa guerra de razonamientos, Genç también ha puesto en duda la capacidad del Sabadell de crear valor para sus accionistas a largo plazo si continúa en solitario tras la venta de su filial inglesa TSB: "Habrá menos dividendos en el futuro". Asimismo, ha animado a los accionistas del Sabadell a no rechazar la opa para cobrar el dividendo extraordinario que la entidad catalana pagará a principios de 2026, una vez se consume la venta de la unidad británica: "Si realmente quieres dinero en efectivo, puedes aceptar la oferta, el valor intrínseco (de tus acciones) sube, y entonces puedes venderlas (en bolsa), en lugar de esperar entre seis y nueve meses por TSB".

Frente a ello, González-Bueno ha insistido en que el beneficio por acción que obtendrán sus accionistas si aceptan la opa será entre un 1% y un 3% menor que si se mantiene en solitario, frente al incremento del 25% afirmado por el BBVA. En la misma línea, ha sostenido que el Sabadell tiene un mayor margen de capital distribuible a sus accionistas si se tiene en cuenta los ajustes en el mismo que debe hacer la entidad de origen vasca por su fuerte presencia en mercados emergentes, algo que esta niega.

El primer ejecutivo de la entidad catalana, asimismo, ha reiterado que la oferta del BBVA "infravalora significativamente" al Sabadell y es "peor" que cuando se anunció en mayo de 2024. "Originalmente, nos ofrecían el 16,2% de la entidad resultante y, debido a que hemos dado más dividendos que ellos y hemos hecho más recompras de acciones, ahora nos están ofreciendo un 13,6%. Hemos sido castigados por hacerlo mejor para nuestros accionistas, porque esa es la forma en la que se ajusta la oferta", ha sostenido.

