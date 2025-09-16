Actúa acondiciona las zonas verdes de los colegios públicos de Torrevieja para el inicio del curso

Actúa ha llevado a cabo, durante la segunda quincena de agosto, una completa puesta a punto de las zonas verdes de los colegios públicos de Torrevieja, con el fin de garantizar que los espacios exteriores estén listos para recibir al alumnado al comienzo del curso escolar.

Las actuaciones han incluido trabajos de poda, siega, desbroce, limpieza y revisión de los sistemas de riego. Estas tareas permiten que estudiantes, profesorado y familias disfruten de entornos más seguros, saludables y sostenibles.

La concejala de Parques y Jardines, Concha Sala, ha destacado la relevancia de estas actuaciones, que en la mayoría de los casos se centran en la puesta a punto de las zonas comunes de los colegios, ya que “van a ser compartidas por toda la comunidad escolar y además constituyen pequeños pulmones de oxigenación en cada centro”.

En total, Actúa ha intervenido en doce colegios del municipio y, en paralelo, continúa desarrollando trabajos de mantenimiento y embellecimiento en diferentes áreas de Torrevieja y ya planifica nuevas actuaciones de cara al otoño e invierno. Con ello, la empresa refuerza su compromiso con la conservación de parques, jardines y arbolado urbano durante todo el año.

Estas actuaciones forman parte de la apuesta del Ayuntamiento de Torrevieja por garantizar espacios escolares de calidad, fomentando entornos más verdes, seguros y sostenibles para toda la comunidad educativa.