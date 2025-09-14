Primafrio refuerza su excelencia en logística alimentaria

Primafrio, el operador logístico internacional líder en Europa en transporte por carretera de productos hortofrutícolas a temperatura controlada, ha renovado con éxito la certificación IFS Logistics tras superar una vez más la exigente auditoría realizada por SGS United Kingdom. El alcance del certificado incluye las áreas de especialización de la compañía: el transporte y organización del transporte por carretera de productos alimenticios, tanto a temperatura ambiente como controlada, así como el almacenamiento temporal en plataformas (“crossdocking”) de frutas y verduras.

Esta renovación refuerza el compromiso de Primafrio con la excelencia operativa, la seguridad alimentaria y el cumplimiento de los más altos estándares de calidad a nivel europeo. Este certificado reconoce la eficacia y la eficiencia de los procesos logísticos de la compañía, sus rigurosos controles de calidad y su capacidad para ofrecer servicios con trazabilidad, y garantía total en entornos exigentes como el transporte de productos alimentarios.

Calidad certificada

En esta línea, Primafrio también ha renovado la certificación ISO 9001 de sistemas de gestión de calidad, ratificando su enfoque estratégico hacia la eficiencia operativa, la estandarización de procesos y la satisfacción del cliente.

Esta certificación actúa como pilar transversal que garantiza la mejora continua en todas las áreas del negocio con el objetivo de seguir impulsando la operativa logística, la digitalización y la formación del personal.

La renovación de estas certificaciones se enmarca también en el firme compromiso de Grupo Primafrio con la sostenibilidad, un eje estratégico que guía todas sus operaciones. Entre las iniciativas más relevantes destacan la renovación continua de su flota, con una antigüedad media de 1,6 años, la incorporación de vehículos 100 % eléctricos para operaciones de primera y última milla, y la apuesta por modalidades de transporte alternativas como la intermodalidad ferroviaria y marítima para impulsar corredores verdes europeos de cero emisiones. La visión a medio y largo plazo contempla, además, tecnologías emergentes de alto potencial, como la pila de combustible de hidrógeno o motores de combustión adaptados a nuevos gases. Estas soluciones complementan el uso actual de combustibles renovables —HVO y B100—, para los cuales toda la flota ya está adaptada, consolidando así una estrategia multienergética que ha permitido a la compañía obtener reconocimientos como la certificación de Flota Ecológica otorgada por AEGFA y la tercera Estrella Lean & Green de Aecoc, tras haber reducido en más de un 35 % sus emisiones de gases de efecto invernadero desde 2015.

Tecnología y logística al servicio de la seguridad alimentaria

Con una flota de más de 3.000 vehículos equipados con sistemas de refrigeración de última generación y monitorización en tiempo real, Grupo Primafrio opera en más de 28 países de Europa, garantizando el cumplimiento riguroso de los tiempos, temperaturas y condiciones necesarias para asegurar el transporte óptimo de productos hortofrutícolas y alimenticios, lo que permite ofrecer soluciones ágiles, fiables y sostenibles a lo largo de toda la cadena de valor.

Además, Primafrio refuerza su posicionamiento como operador responsable gracias a sus certificaciones en eficiencia energética (ISO 50001), gestión ambiental (ISO 14001) y desempeño ético y social (SMETA 4 Pilares) y ha obtenido la verificación de su huella de carbono de alcances 1 y 2, bajo el estándar internacional GHG Protocol, alineándose con los objetivos de descarbonización y sostenibilidad del sector. Con estas certificaciones, Primafrio consolida su posición como referente europeo en logística segura, eficiente y sostenible.