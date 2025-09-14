CaixaBank estrecha la colaboración con la Cámara de Comercio de Lorca

CaixaBank y la Cámara de Comercio de Lorca han firmado un convenio de colaboración que permitirá reforzar el acompañamiento a las empresas del municipio y su entorno, con especial atención a pymes y autónomos. El acuerdo persigue facilitar el acceso a soluciones financieras adaptadas, impulsar la innovación y ofrecer herramientas que contribuyan a mejorar la competitividad en un contexto económico exigente.

El acuerdo fue rubricado en la sede de la Cámara por el director Región de Murcia de CaixaBank, Juan Jesús Lozano; y el presidente de la Cámara de Comercio de Lorca, Juan Francisco Gómez, en un acto en el que ambas instituciones remarcaron la importancia de trabajar en alianza para dinamizar el tejido empresarial local. Además de los dos firmantes, también ha asistido al acto el director comercial de Banca de Empresas de CaixaBank en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, Felipe Pulido.

Gracias a esta colaboración, las empresas asociadas podrán acceder a productos y servicios de CaixaBank diseñados para optimizar su gestión financiera y avanzar en su transformación digital, además de beneficiarse de jornadas y encuentros formativos sobre áreas clave como la internacionalización, la sostenibilidad o la gestión de tesorería.

El director Región de Murcia de CaixaBank ha señalado que “este convenio con la Cámara de Comercio de Lorca supone dar un paso firme en nuestra apuesta por seguir cerca del tejido empresarial de la comarca, en especial de aquellas pequeñas y medianas empresas y de los autónomos que cada día sostienen la actividad económica y el empleo local”.

El director comercial de Banca de Empresas de CaixaBank en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia ha manifestado que “desde CaixaBank somos plenamente conscientes de que Lorca y su comarca cuentan con un gran potencial empresarial, con sectores clave que tienen capacidad de crecer, innovar y competir más allá de nuestras fronteras, y con este acuerdo queremos contribuir a que esas oportunidades se conviertan en realidades, apoyando proyectos que generen riqueza y empleo y reafirmando nuestro compromiso de trabajar de la mano de instituciones como la Cámara de Comercio para favorecer un desarrollo económico equilibrado, sostenible y beneficioso para toda la sociedad lorquina”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Lorca ha destacado que “este convenio es una magnífica noticia para nuestro tejido empresarial, porque refuerza la misión de la Cámara de estar siempre al lado de nuestras empresas y autónomos, ofreciéndoles nuevas oportunidades de financiación, asesoramiento y acompañamiento”.

“Contar con un socio como CaixaBank nos permite dar un salto cualitativo en el apoyo a sectores estratégicos de nuestra comarca y seguir impulsando iniciativas que fomenten la competitividad, la innovación y la creación de empleo. Nuestro objetivo es que cada empresa, por pequeña que sea, sienta que tiene a su alcance recursos y aliados para crecer, y este acuerdo es un paso decisivo en esa dirección”, ha añadido Gómez.

CaixaBank, entidad de referencia para las empresas

CaixaBank es la entidad de referencia para empresas en España. Los clientes de la entidad financiera se benefician de un modelo de especialización desplegado desde sus 214 centros de empresa repartidos por toda la geografía española, en los que trabajan más de 2.300 profesionales altamente cualificados y con una sólida reputación en el asesoramiento empresarial.

La entidad cuenta con especialistas en financiación, comercio exterior, tesorería, turismo, negocio inmobiliario y pymes, que ofrecen un servicio personalizado más allá de lo financiero para apoyar e impulsar al sector empresarial.

En el ámbito internacional, CaixaBank apoya a sus clientes empresa con diversas soluciones operativas con acceso efectivo territorial a 156 mercados de distintos países y ofrece el mejor asesoramiento para las sus operaciones en el extranjero. La entidad presta servicio tanto a las pymes y microempresas que están iniciando sus actividades exportadoras como a las grandes corporaciones y grupos empresariales que afrontan proyectos internacionales más complejos.

Además, CaixaBank ha lanzado su nuevo Plan de Sostenibilidad trienal, que forma parte del nuevo Plan Estratégico 2025-2027, con el que movilizará 100.000 millones de euros en finanzas sostenibles para continuar avanzando hacia una economía más sostenible y favorecer el desarrollo económico y social de las personas.