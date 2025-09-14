Transporte
Andamur presenta la nueva versión de su área privada: ahora, más intuitiva y segura que nunca
La empresa de servicios integrales al transportista en sus rutas por Europa implementa mejoras en su espacio digital exclusivo para clientes, Andamur Connect
Andamur continúa reforzando su apuesta por la innovación, la seguridad y la digitalización con la mejora de su área privada, Andamur Connect. Esta herramienta, que nació tras la pandemia, en 2021, supuso un salto cualitativo en la relación de Andamur con sus clientes, ya que, a partir de este momento, podían consultar precios de forma digital y rápida, gestionar tarjetas de combustible o consultar tránsitos por dispositivos de peaje.
Novedades de Andamur Connect
Ahora, la compañía murciana, anuncia mejoras. La empresa ha estado trabajando en nuevas funcionalidades diseñadas para facilitar y agilizar la gestión de flotas o garantizar mayor control y seguridad en las operaciones, aportando soluciones al sector y abordando desafíos existentes, como el aumento de robos y fraudes en las transacciones, o el incremento de los costes globales de las rutas.
Profundizando en los detalles, la nueva versión de Andamur Connect ofrece a las empresas de transporte un conjunto de funcionalidades que aportan valor real en su día a día:
- Bloqueo y desbloqueo de estaciones por tarjeta y país: los gestores de flotas pueden decidir dónde repostan sus chóferes, adaptando las rutas a sus necesidades y reduciendo riesgos de uso indebido.
- Gestión de usuarios más intuitiva: la administración de permisos y accesos es más clara, visual y sencilla.
- Un entorno más ágil y visual: facturas, consumos, tarjetas, tránsitos o contratos pueden consultarse de manera más rápida y eficiente.
Beneficios de la transformación digital
La digitalización está presente en todas las áreas y sectores, enfocándose principalmente en la incorporación de herramientas tecnológicas; sin embargo, para Andamur, la transformación digital en el transporte implica un cambio profundo en la cultura empresarial y los modelos de negocio. No se trata solo de digitalizar procesos existentes, sino de reinventar la manera en que operan las empresas de transporte.
Profundizando en los detalles, la innovación en digitalización impulsada por Andamur pone el foco en:
- Automatizar procesos: ayuda a reducir errores humanos y redunda en una mayor eficiencia.
- Ofrece una mejor experiencia del cliente: rastrea en tiempo real y mejora la comunicación con usuarios.
- Optimizar costes: mejora la planificación de rutas y reduce gastos logísticos.
Apostar por la sostenibilidad: permite un uso más eficiente de los recursos y reduce la huella de carbono.
