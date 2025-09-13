El PP refuerza su área económica con cinco nombramientos

El PP reforzará su área económica con los nombramientos de Irene Garrido, Mar Vaquero, Susana López Ares, Juan Diego Requena y Javier Thibault Aranda como coordinadores de área de la Vicesecretaría de Economía y Desarrollo Sostenible, encabezada por Alberto Nadal.

Los nombramientos serán aprobados el próximo lunes, 15 de septiembre, por el Comité Ejecutivo Nacional, ha anunciado este sábado en un comunicado la formación liderada por Alberto Núñez Feijoo.

La diputada Irene Garrido, doctora en Empresariales, ejercerá la labor de coordinadora de Economía y Mar Vaquero, vicepresidenta de Aragón y licenciada en Derecho, se pondrá al frente del área de Comercio, Inversiones, Empresa y PYMEs. Requena, diputado en la Cámara Baja e ingeniero químico, será coordinador de Energía y Sostenibilidad; Susana López Ares -doctora en Ciencias Económicas y Empresariales-, de Industria, Innovación, Digitalización e Inteligencia Artificial; y Javier Thibault Aranda -consultor y doctor en Derecho- de Empleo, Autónomos y Diálogo Social.

Nadal, que fue secretario de Estado de Presupuestos y Gastos en el Gobierno de Mariano Rajoy, se incorporó el pasado lunes al Comité de Dirección del Partido Popular como nuevo vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible.

Con los nuevos nombramientos, el partido busca reforzar su equipo económico para hacer frente al Gobierno en su política económica, industrial y laboral y para empezar a diseñar "la España que ha de venir después de Pedro Sánchez", indica el comunicado.

El PP dice trabajar para ser la alternativa en un contexto en el que "aumenta la precariedad laboral mientras los sueldos son cada vez más bajos". Critica que el Ejecutivo siga sin acometer una reforma del mercado laboral, mientras los trabajadores autónomos "cada vez están más asfixiados por los impuestos, las cotizaciones y la escasa protección social" y "no existen medidas eficaces para el impulso del empleo juvenil".

También considera que siguen sin conocerse las causas del apagón del pasado mes de abril "porque el Gobierno carece de una hoja de ruta en materia energética".