McDonald’s abre su primer restaurante en Cieza

McDonald’s, la marca líder del sector de la restauración en España, inaugura su primer restaurante en Cieza y continúa así con su ambicioso Plan de Expansión en España, alcanzando los 21 establecimientos en la Región de Murcia. Ubicado en el parque comercial y de ocio Los Olivos, a las afueras de la localidad murciana, esta apertura supone un nuevo impulso al empleo local con la creación de 45 puestos de trabajo. El acto de inauguración ha contado con la presencia institucional de una delegación del consistorio municipal encabezada por el alcalde Tomás Antonio Rubio Carrillo.

Carolina Mediero, franquiciada de McDonald’s, ha apuntado: “Como franquiciada, la apertura de este restaurante en Cieza tiene un significado muy especial. Con esta inauguración, no sólo seguimos consolidando la presencia de McDonald’s en Murcia, sino que también creamos más de 40 nuevos puestos de trabajo que suponen una oportunidad para muchas familias ciezanas de la zona, a las que también agradecemos su confianza en nosotros para su desarrollo profesional. Este proyecto es una muestra clara de nuestra voluntad de contribuir al desarrollo de la localidad y de ofrecer a los vecinos un espacio en el que puedan disfrutar de la mejor experiencia posible”.

Ángel Castillo, director de Restaurantes de McDonald’s España, ha destacado: "Con este nuevo establecimiento damos un paso más en el ambicioso plan de expansión de McDonald’s en Murcia. Alcanzar los 21 restaurantes en esta comunidad es el resultado de muchos años de trabajo y confianza en un territorio donde queremos seguir creciendo. Lo haremos, como siempre, comprometidos con el desarrollo sostenible de las comunidades en las que operamos”.

El nuevo restaurante cuenta con una superficie de 350 m² y dispone de terraza, kioscos digitales, servicio a mesa, McAuto, productos McCafé y zona de juegos infantiles.