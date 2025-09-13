El gasto escolar desgrava: así están las deducciones en las comunidades autónomas.

La vuelta al cole supondrá un gasto medio de 500 euros por alumno, según estiman las organizaciones de consumidores, aunque en algunos casos podría superar esta barrera, pero la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) recuerda que son gastos que desgravan en el IRPF.

Deducciones en las comunidades de régimen común que varían según las bases de tributación individual y los ingresos, pero que van desde los gastos en libros de textos y guarderías hasta los vinculados a actividades extraescolares, cursos de inglés, transporte o ayuda doméstica.

Este es el informe que ha elaborado AEDAF y que recoge todas las deducciones aplicables en las comunidades autónomas de régimen común.

- Andalucía

Deducción del 15 % por los gastos de enseñanza escolar o extraescolar de idiomas, informática o de ambas, con un límite máximo de 150 euros por cada descendiente, cuando las bases imponibles o de ahorro no superen los 80.000 euros en caso de tributación individual, o los 100.000 euros en caso de conjunta.

Deducciones hasta el 20 % del importe de la cuota fija correspondiente a la cotización anual a la Seguridad Social de la persona empleada, con un límite de 500 euros anuales.

- Aragón

Son deducibles los gastos en libros de texto para educación primaria y secundaria y de material escolar, además de los gastos de guardería, que ascienden al 15 % para hijos menores de 3 años, y los de transporte escolar, hasta los 50 euros.

Las clases extraescolares de apoyo o refuerzo desgravan un 25 % y los gastos en formación para la discapacidad (menores con una discapacidad del 65 % o más) también son deducibles en un 25 % desde 2024.

Como novedad este curso, los gastos de transporte pueden desgravarse hasta 50 euros.

- Asturias

Podrán deducirse los gastos de guardería en un 15 %, que sube hasta el 30 % en zonas rurales con riesgo de despoblación. Los libros de texto y el transporte escolar cuentan con deducciones, de hasta un máximo de 100 euros por descendiente, y de un 10 % en el segundo.

- Baleares

Los gastos en libros de texto son deducibles al 100 % hasta los 220 euros y también los autónomos podrán aplicarse esta deducción.

Las familias pueden deducirse los gastos de clases extraescolares de idiomas extranjeros en un 15 %, con un límite de 110 euros por hijo.

También se contemplan deducciones en los gastos por salida de la isla de residencia para estudios superiores y los gastos de guardería pueden deducirse hasta un 40 % con un límites de 660 euros o 900 euros en menores con discapacidad, familias numerosas o monoparentales.

- Canarias

Pueden deducirse el 15 % de los gastos de guardería hasta los 400 euros para hijos menores de 3 años. También los gastos en material escolar, libros de texto, transporte, uniforme escolar, comedores y refuerzo educativo con un límite de 100 euros por el primer hijo y 50 euros adicionales por cada uno de los siguientes.

Hay una deducción de 1.500 euros para estudios superiores fuera de la isla de residencia que se puede elevar a 1.800 euros según la renta.

- Cantabria

Permite deducir el 15 % de los gastos de guardería hasta los 300 euros anuales, y el 30 %, hasta los 600 euros, si se trata de familias con residencia en zonas con riesgo de despoblamiento.

Los libros de texto están bonificados en un 100 % y los gastos en clases de idiomas extraescolares en un 15 %, mientras que la ayuda doméstica puede deducirse en un 20 %.

Si los descendientes deben trasladarse para estudiar desde zonas en riesgo demográfico, se podrán deducir 200 euros en el IRPF.

- Castilla-La Mancha

Los gastos de guardería son deducibles en un 30 % hasta los 500 euros y también los libros de texto en etapas obligatorias, además de un 15 % de los gastos para la enseñanza de idiomas en función de los ingresos y el tipo de declaración.

- Castilla y León

Pueden deducirse los gastos destinados al cuidado de menores de 4 años, bien sea en guarderías (100 % de la matrícula con límite de 1.320 euros) o a una persona empleada en el hogar (30 % de lo abonado, con límite de 322 euros).

Las cuotas a la Seguridad Social de las personas empleadas en el hogar tienen también un porcentaje deducible, un 15 %, con el límite máximo de 300 euros.

- Cataluña

Las deducciones se aplican a los préstamos concedidos para la financiación de estudios de máster y de doctorado y se devuelve el 100 % de los intereses de esos préstamos.

- Extremadura

Deducciones de 15 euros en material escolar por cada hijo y el 10 % de lo invertido en su cuidado, hasta los 14 años, con el límite de 400 euros.

- Galicia y La Rioja

En Galicia este porcentaje asciende hasta el 30 % con un límite que oscila entre los 400 y los 600 euros y en La Rioja se establece el mismo porcentaje, pero con un límite de 600 euros por menor. Además, existe una deducción del 20 % de los gastos de escolarización de cada hijo de 0 a 3 años de cualquier municipio de La Rioja, con el límite máximo de 600 euros por hijo.

- Comunidad de Madrid

15 % de deducción en los gastos de escolaridad, 15 % de los gastos de enseñanza de idiomas y 5 % por la adquisición de uniformes.

Los contribuyentes que contraten a una persona para cuidar de sus hijos menores de tres años podrán deducir el 25 % de las cuotas, que sube hasta el 40 % para familias numerosas.

También se aplican deducciones a los préstamos concedidos para la financiación de estudios de máster y de doctorado y se devuelve el 100 % de los intereses de esos préstamos.

- Región de Murcia

Podrán desgravarse por primera vez el gasto en gafas o lentillas en el ejercicio 2025 del IRPF, que se suma a la deducción por gastos de guardería del 20 % de las cantidades satisfechas y por gastos educativos hasta los 1.000 euros por hijo o descendiente, así como la de los gastos de material escolar y libros de texto hasta los 120 euros por cada hijo.

De enseñanza de idiomas, un 15 % hasta los 300 euros.

Se mantiene la deducción por gastos de conciliación del 20 % por cotizaciones a la Seguridad Social de personas contratadas para el cuidado de los hijos menores de 12 años con un límite de 400 euros anuales.

- Comunidad Valenciana

Deducciones de 15 % de los gastos de guardería y educación infantil, hasta un máximo de 270 euros, mientras que para el material escolar, tendrán la posibilidad de deducirse 110 euros por cada hijo y en caso de contratar a una persona para ayudar en el hogar, la familia puede desgravarse el 50 % de las cuotas de Seguridad Social.