Hasta 40 millones, en la costa o en la ciudad: así son las 2.000 casas de marcas como Dolce & Gabbana o Four Seasons que hay en España

España cuenta ya con más de 2.000 casas de marca, conocidas en el argot inmobiliario como 'branded residences', una de las últimas tendencias, que consiste en incorporar a una vivienda de lujo los servicios de una marca hotelera de referencia como Four Seasons o Mandarin o la decoración y los muebles de firmas de moda como Fendi, Dolce & Gabbana o Karl Lagerfeld. La Península Ibérica —incluido Portugal— concentra más de 4.000 unidades distribuidas en 50 proyectos valoradas en más de 5.200 millones de euros, según los datos que del Branded Residences Monitor. Aunque las unidades más baratas se han podido comprar desde solo 180.000 euros, las más caras han alcanzado los 40 millones de euros, con tamaños desde los apenas 50 metros cuadrados hasta los 2.000 en el caso de las más grandes.

Four Seasons Private Residences (Madrid)

Recreación de una de las habitaciones de las Four Seasons Private Residences, en Madrid / Four Seasons

Las 'branded residences' de Four Seasons en Madrid se ubican en las plantas superiores del complejo Centro Canalejas, que se inauguraron entre 2019 y 2020. En total, hay 22 viviendas con acceso a todos los servicios del hotel de cinco estrellas, conserjería, spa, piscina, gimnasio, room service y gestión de paquetería, además de servicios a la carta como lavado de coches o gestoría. Los inmuebles más pequeños cuentan con 120 metros cuadrados, mientras los más grandes alcanzan los 400 metros, la mayoría con terrazas y vistas a la calle Alcalá o a la Puerta del Sol. Estas casas fueron promovidas por OHLA y el brazo inversor del fundador de Pokerstars, Mohari Hospitality. El valor total de todas ronda los 100 millones de euros, costando la más barata 2,4 millones y la más cara supera los 11 millones. El exfutbolista del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, es propietario de una de ellas.

Design Hills by Dolce & Gabbana (Marbella, Málaga)

Recreación de una habitación de una vivienda de las casas de Dolce & Gabbana en Marbella / Sierra Blanca

El proyecto residencial de Dolce & Gabbana en Marbella es el primero en toda Europa, desarrollado de la mano de la promotora Sierra Blanca Estates. Ubicado en la Milla de Oro sobre una parcela de 90.000 metros cuadrados, contará con 92 viviendas de entre 280 y 900 metros, aunque uno de los áticos tendrá 3.000 metros cuadrados. Su punto diferencial es que estarán decoradas por la línea de hogar de la firma de moda italiana. Los precios parten desde los 4,9 millones de euros y algunas unidades alcanzan los 30 millones. Entre los servicios destaca el spa, gimnasio interior y exterior, pádel, campo de fútbol, ring de boxeo, campo de golf, club privado con cine, bodega, restaurante, zonas 'wellness' o espacios para mascotas. Está prevista su entrega en 2026 y han contado con implicación directa de Domenico Dolce y Stefano Gabbana.

Mandarin Oriental Residences (Madrid)

Recreación de un salón de las nuevas Mandarin Oriental Residences, en Madrid / mo-residencesmadrid.com

Las 'branded residences' de la cadena Mandarin en Madrid se ubicarán en el número 47 de la calle Hermosilla, en el barrio de Salamanca. El complejo, promovido por Blasson Property de la mano de Pictet, contará con 30 viviendas de 2 y 3 dormitorios entre 180 y 350 metros cuadrados, todas con balcones y seis de ellas con piscina privada. Entre sus servicios destacan piscina interior y exterior, spa, gimnasio, cine, club social, simulador de golf y salones privados, además de conserjería y personal destinado a recibir a los residentes. Los precios se han situado entre 18.000 y 25.000 euros por metro cuadrado, con viviendas entre los 3 y los 6 millones de euros. Aunque la comercialización está ya muy avanzada, la finalización de las obras se espera que ocurra durante este año 2025.

Tierra Viva by Lamborghini (Benahavís, Málaga)

Recreación del salón de una de las casas de Lamborghini en Málaga / Colliers

Tierra Viva by Lamborghini es el primer proyecto residencial europeo de la marca de coches de lujo Lamborghini, cuyo promotor está siendo la empresa con sede en Dubai, DarGlobal, que prevé invertir más de 280 millones de euros. Se prevé la construcción de 53 villas de tres tipologías —Diamante, Zafiro y Esmeralda— con superficies de hasta 1.450 metros cuadrados y parcelas de hasta 2.900. El diseño contempla que todas estén escalonadas para garantizar vistas panorámicas al Mar mediterráneo y cada vivienda tiene su propio acceso directo en coche, piscina infinita, terrazas, jardines, spa con sauna y baño turco, sala de cine y acabados de mármol, cuero y cristal; además, incorporan un distintivo ascensor para coches que permite exhibir el superdeportivo en el salón. La urbanización, cerrada y con seguridad, dispondrá de gimnasio, lounge o spa en sus zonas comunes. Los precios parten desde los 4 millones de euros y alcanzan los 8. La finalización de las obras se espera entre 2026 y 2027.

EPIC Marbella by Fendi Casa (Marbella, Málaga)

Recreación del salón de las villas de Fendi, también en Marbella / Colliers

Las casas de la marca de moda Fendi las promueve también Sierra Blanca Estates. En total son 74 viviendas, algunas de ellas villas, de hasta 900 metros cuadrados, diseñadas por la línea de hogar de la firma italiana. Entre los servicios del residencial destaca el spa, piscina cubierta de 25 metros, gimnasio, social club, gastrobar, coworking, salas deportivas, jardines, piscina exterior, seguridad y conserjería. Destaca su ubicación por su proximidad al casco antiguo de Marbella y Puerto Banús.

St. Regis, The Residences (Finca Cortesin, Málaga)

Recreación del salón y sus vistas de las viviendas de St. Regis en Málaga / Srrcostadelsol.com

St. Regis The Residences es el primer residencial independiente de la marca en Europa. El promotor del proyecto es Caledonian, que en el último mes dio entrada como socio a la división inmobiliaria de Atitlan, que prevé destinar 150 millones de euros. La 46 viviendas de entre dos y cuatro dormitorios, con superficies entre 270 y 590 metros cuadrados, están ubicadas en la Finca Cortesin, entre Marbella y Sotogrande y cuestan desde 2,4 y hasta 6,5 millones de euros. Entre sus servicios se incluye mayordomo, conserje, spa, gimnasio, piscina, cine, biblioteca y club social. La entrega de las primeras unidades se producirá durante 2026.

Villas Karl Lagerfeld (Marbella, Málaga)

Recreación del salón de una de las villas de Karl Lagerfeld en Marbella / Sierra Blanca

Las villas de Karl Lagarfeld están en la milla de oro de Marbella en una gran parcela de cerca de 10.000 metros cuadrados. Las cinco villas con cinco alturas tienen entre 660 y 845 metros cuadrados, piscina privada, jardines y terrazas. Las villas han costado más de quince millones de euros y se integran armoniosamente con el entorno natural, según Sierra Blanca Estates, el promotor del proyecto.

Banyan Tree Residences (Madrid)

Imagen de archivo del interior de las viviendas de la cadena tailandesa Banyan Tree en Madrid / Colliers

Las residencias de Banyan Tree en Madrid es el primero de la marca tailandesa en Europa, proyecto a cargo de la promotora Persepolis Investments. Se ubica en el número 32 de la calle Padilla, en el barrio de Salamanca. El residencial tiene 24 inmuebles entre uno y cuatro habitaciones, con superficies entre 200 y 650 metros cuadrados. El más caro es un ático dúplex de cuatro dormitorios valorado en 17 millones de euros, aunque hay otras unidades más asequibles, entre tres y 17 millones, con precios que rondan los 20.000 euros por metro cuadrado. La entrega de las viviendas serán a finales de 2026. La comercialización corre a cargo de Colliers y Knight Frank.