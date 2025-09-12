Sector bancario
El consejo del Sabadell rechaza la opa del BBVA por "infravalorar muy significativamente" su banco
El accionista David Martínez insta al BBVA a mejorar el precio
El consejo de administración del Sabadell ha rechazado por unanimidad la oferta de compra (opa) presentada por el BBVA y ha aconsejado a sus accionistas que no la acepten. Los administradores, así, entienden que la propuesta de su rival "no recoge adecuadamente el valor intrínseco" de sus acciones, "infravalorando muy significativamente el proyecto de Banco Sabadell y sus perspectivas de generación de rendimientos para el accionista en solitario".
"En efecto, el consejo de administración considera que la contraprestación es insuficiente, está lejos del valor fundamental de Banco Sabadell y carece de una prima de control sobre dicho valor", insiste el consejo en su preceptivo informe sobre la opa.
Su rechazo no es ninguna sorpresa después de que el BBVA no haya mejorado su oferta: el consejo ya rechazó la opa en mayo de 2024. La gran novedad es que despeja una incógnita relevante, la posición del financiero mexicano David Martínez. El principal accionista particular del banco, con un 3,86% de su capital y puesto en el consejo, se ha sumado al rechazo a la oferta, pero solo por considerar que su precio es insuficiente.
"La operación presentada por BBVA constituye la estrategia acertada para las dos instituciones, aunque a un precio que hoy la hace irrealizable", ha incluido Martínez en el informe, en el que también solicita "respetuosamente a BBVA que lo reconsidere y presente una oferta competitiva, a un precio que permita alcanzar la aceptación de, al menos, el 50% de los accionistas".
- Fue de las primeras tabernas para estudiantes y ahora es 'la mejor barra de Murcia': hasta 72 tapas
- Le cobran 81€ por cenar en la Feria de Murcia y denuncia públicamente el servicio: 'No vayáis; les pedí ticket y me dieron una hoja de cuaderno
- Detenido un conductor ebrio tras atropellar mortalmente a una mujer en Murcia
- Así se veía el centro de Murcia en los años 80: '100 veces más verde que ahora, todo mucho mejor distribuído
- El CAR consumió el anticipo de una subvención para fines distintos a los estipulados
- El Real Murcia ni ante el Atlético B ni frente a Fernando Torres
- La atracción de la Feria de Murcia que tiene aterrorizada a toda España: 'Da miedo que se desmonte
- Choque frontal entre Vox y Podemos ante un centro de menores blindado por la Guardia Civil