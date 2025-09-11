Legado Ibérico se sube a la pasarela de la moda al convertirse en colaborador de la Fashion Week Madrid

Legado Ibérico se suma como colaborador oficial en el 40 aniversario de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, que se celebra en Ifema Madrid del 17 al 21 de septiembre. En el marco de este patrocinio, la marca presentará su nueva imagen en un evento exclusivo que tendrá lugar el viernes 19 de septiembre a las 19.00horas en la kissing Room. Se trata de la ubicación más icónica de la pasarela.

La cita contará con la modelo y actriz Mar Saura como presentadora, la participación del actor José Coronado como embajador de la marca y la asistencia de destacados invitados, quienes podrán disfrutar de una experiencia sensorial única.

Legado Ibérico ha decidido renovarse para elevar la esencia de su producto ibérico y sus valores reforzando su conexión con el consumidor que busca calidad, sabor y una experiencia gastronómica especial y memorable: un lujo a su alcance.

El acuerdo de colaboración entre Legado Ibérico y la pasarela de la moda en España incluye la presencia de la marca en todas las iniciativas promovidas por Mercedes-Benz Fashion Week, creando así un vínculo de excelencia entre la alimentación premium y la moda de alta costura.

El Brand Manager de la marca, Javier Sánchez, indica que “MBFW Madrid es el lugar perfecto para la puesta de largo del nuevo diseño de Legado Ibérico, mucho más elegante y sofisticado, más acorde al sabor y a la experiencia premium que ofrece”. El logotipo se ha modernizado con la incorporación de un monograma y una tipografía de mayor tamaño, bajo la que se incorpora el nuevo claim de marca: ‘Santuario de Sabor’.

Legado Ibérico se reafirma como la marca líder del mercado de ibérico y se prepara para seguir creciendo en valor y diferenciación, ahora apostando también por la moda.