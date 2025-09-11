Cajamar renueva el plazo para conseguir hasta 500 euros al domiciliar el recibo de autónomo
Esta iniciativa se unen a la reciente ampliación de su promoción de TPVs con una tarifa plana sin coste durante los primeros seis meses
Cajamar continúa brindando su apoyo al colectivo de los autónomos con la ampliación de la promoción que bonifica a todos los trabajadores por cuenta propia que domicilien su recibo en la entidad. De esta manera, ante la excelente acogida por parte de este colectivo durante los últimos meses, continúa ofreciendo un máximo de 500 euros para los 2.500 primeros clientes que domicilien el recibo de cotización a la Seguridad Social de autónomos por primera vez.
Para poder optar a este beneficio solo es necesario mantener la domiciliación un mínimo de 24 meses y el importe conseguido variará en función de su cuantía.
Asimismo, todos aquellos que no sean clientes podrán contratar la Cuenta Autónomo , un producto adaptado a las necesidades de este segmento y que permite agilizar la operativa diaria, contando con un gestor especializado para asesorar y solucionar las posibles dudas que puedan surgirles en el desarrollo de su actividad.
La Cuenta Autónomo es online y no tiene comisiones ni de administración ni de mantenimiento durante el primer año, siempre que se opere desde internet o por canales alternativos a la oficina y se mantenga un saldo medio igual o superior a 1.000 euros.
Estas iniciativas se unen a la reciente ampliación de su promoción de TPVs con una tarifa plana sin coste durante los primeros seis meses.
