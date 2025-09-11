Abala rehabilitará el histórico edificio principal del Ayuntamiento de Picassent

Abala, de grpo Hozono Global, llevará a cabo la rehabilitación integral del edificio histórico principal del Ayuntamiento de Picassent, en Valencia. El nuevo espacio, que contará con una superficie total construida de más de 840 metros cuadrados, será moderno, funcional y sostenible, y estará diseñado para responder a las necesidades actuales y futuras de la ciudadanía.

El proyecto transformará por completo la actual sede consistorial, apostando por una organización interior más eficiente y flexible. El diseño incorpora un nuevo vestíbulo en forma de calle interior, que conectará todos los niveles, facilitará la circulación de las personas y mejorará la ventilación natural del edificio.

Asimismo, se crearán espacios de trabajo abiertos y adaptables, un balcón institucional con vistas a las plazas adyacentes y un acceso principal renovado que reforzará el carácter representativo del Ayuntamiento.

El inmueble contará con nuevos sistemas de comunicación vertical, ascensor y escaleras adaptadas, garantizando la plena accesibilidad. El diseño se ha concebido desde una perspectiva inclusiva y de género, integrando soluciones que faciliten el uso a personas con movilidad reducida, mayores, niños o personas con diversidad cognitiva.

Eficiencia energética y sostenibilidad

El edificio alcanzará un consumo energético casi nulo, gracias a la combinación de medidas pasivas y activas: ventilación cruzada, aprovechamiento de la luz natural, aislamientos de bajo impacto ambiental y la instalación de paneles fotovoltaicos.

Además, se aplicarán criterios de construcción en seco, reutilización de materiales y reducción de residuos, junto con un sistema de gestión inteligente (BMS) que permitirá monitorizar en tiempo real el consumo de energía y agua. También se integrará vegetación en el interior y en las zonas exteriores, mejorando la calidad del aire y el confort ambiental.

El proyecto cuenta con una inversión de 2,6 millones de euros y está enmarcado en el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos.