Terra Natura Murcia despide la época estival con la fiesta ‘Adiós verano’

Terra Natura Murcia será, el próximo 14 de septiembre, escenario de la fiesta ‘Adiós verano’, que tendrá como objetivo despedirse de la temporada estival y disfrutar del último día de apertura de Aqua Natura Murcia, la zona acuática del parque. La fiesta marcará el cierre oficial de una temporada que ha batido récords de asistencia y que ha consolidado a Aqua Natura Murcia como uno de los destinos favoritos del verano en la Región.

La tercera edición de este evento, que se celebra desde 2023, se desarrollará en horario habitual del parque de 11 a 20 horas y tiene un programa de actividades que incluye DJ, hinchables con agua, fiesta de la espuma y el Dunk Tank, un tanque en el que hay que lanzar pelotas hasta que la persona que haya dentro caiga en el agua. Por último, también se llevará a cabo Dance Natura, un espectáculo de baile que combina coreografías en la piscina ‘Cubo diversión’ con música.

Todas estas actividades serán gratuitas con la entrada general al parque, que los interesados pueden adquirir, como es habitual, tanto a través de la web de Terra Natura Murcia como de forma presencial en las taquillas. Se recomienda la adquisición anticipada para garantizar la disponibilidad.

El director del parque, Gustavo Martínez, ha puesto en valor “esta original forma de despedir el verano que el año pasado congregó a más de 2.000 personas” y ha incitado a los murcianos a asistir para disfrutar del último chapuzón en Aqua Natura Murcia hasta el año que viene