Cajamar amplía su promoción de seis meses sin coste del servicio de Tarifa Plana para TPV
La promoción, que estará vigente hasta alcanzar las 3.000 primeras contrataciones efectivas, incluye la exención del pago de la cuota mensual y de la comisión durante los seis primeros meses desde la fecha de contratación
Ante la excelente acogida por parte de comercios y autónomos, Cajamar ha decidido ampliar su promoción de TPVs con Tarifa Plana sin coste durante los primeros seis meses y muestra, una vez más, su apoyo constante a estos colectivos con soluciones a medida.
La promoción, que estará vigente hasta alcanzar las 3.000 primeras contrataciones efectivas, incluye la exención del pago de la cuota mensual y de la comisión por cesión del TPV durante los seis primeros meses desde la fecha de contratación. Para beneficiarse de estas condiciones, el cliente debe comprometerse a mantener el servicio durante un mínimo de 12 meses.
El servicio puede contratarse tanto en oficinas como a través de la página web y es válido tanto para clientes nuevos como para los actuales que no tengan el servicio y que, además, no lo hayan tenido en los 12 meses anteriores al inicio de la campaña.
El objetivo es facilitar a los comercios y autónomos una gestión más ágil y segura de sus ventas, permitiendo realizar los cobros de forma rápida y automática, reducir el manejo del dinero en efectivo e incrementar las ventas a través de TPVs adaptados a las distintas necesidades (inalámbricos, fijos, PC o móviles).
Asimismo, también ofrece servicios de e-commerce con TPVs virtuales (de pago con tarjeta o a través de Bizum) y con funcionalidades que permiten aplazar las compras de manera inmediata, escoger la divisa o generar solicitudes de pago vía email o SMS. Los interesados podrán consultar con un gestor especializado cuál es la opción más adecuada para su negocio.
Cajamar cuenta con un completo catálogo de productos para empresas y autónomos, donde ofrece distintas alternativas en cuentas, financiación, renting, tarjetas, seguros, cobros y pagos y productos financieros de comercio exterior.
- En directo: Real Murcia-Juventud Torremolinos
- Fue la ciudad más importante de Europa 4.000 años atrás y ahora es un impresionante pueblo de Murcia
- Murcia, de las mejores localizaciones para ver el eclipse el 7 de septiembre: esta es la mejor hora y solo durará 30 minutos
- Las alcantarillas de Murcia se ‘libran’ de más de 230 toneladas de toallitas
- Muere un motorista de 28 años tras ser arrollado por un coche en la autovía
- Alcaraz-Sinner, final del US Open: dónde verla y a qué hora
- La Fuensanta lucirá un manto renovado de seda azul y plata en la Romería
- Así hemos vivido la final del US Open entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz