Las empresas ya pueden solicitar el Distintivo de Igualdad de la Región de Murcia

Las empresas de la Región podrán solicitar, desde esta semana y hasta el 30 de septiembre, el Distintivo de Igualdad que otorga la Comunidad. Una marca de excelencia impulsada desde hace cinco años por la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad y destinada a reconocer a aquellas entidades empresariales comprometidas con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Región de MurciaEste enlace se abrirá en ventana nueva (BORM), establece que podrán presentarse las empresas que cuenten con planes o políticas de igualdad en sus centros de trabajo. También aquellas que implanten actuaciones que permitan reducir la brecha salarial, fomenten la promoción profesional, desarrollen programas que favorezcan la conciliación personal, familiar y laboral, diseñen campañas promocionales no sexistas de sus productos o servicios, así como aquellas que cuenten con protocolos de sensibilización y prevención en materia de acoso o violencia de género, entre otras.

Dicho reconocimiento también recoge la adopción de medidas innovadoras que contribuyan a la eliminación y prevención de situaciones de discriminación laboral entre hombres y mujeres y la existencia de un Comité o Comisión de igualdad para velar por el desarrollo y evaluación del plan.

En la actualidad, una treintena de empresas disponen ya de este distintivo, cuya vigencia será de tres años, contados a partir de la publicación de su concesión en el BORM. Este reconocimiento acreditará a la empresa como una entidad socialmente responsable a través de un diploma acreditativo, pero también permitirá a la organización acceder a subvenciones públicas cuyas bases reguladoras puntúen de forma positiva este tipo de iniciativas, así como fomentar buenas prácticas y experiencias en materia de igualdad laboral.

Las empresas interesadas en solicitar el Distintivo DIERM podrán hacerlo por la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma (procedimiento 2727).