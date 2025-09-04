Las cosas importantes no dependen de campañas

Encaramos la parte final del año, un momento en el que es habitual que muchos ahorradores aprovechen campañas de promoción en planes de pensiones y realicen alguna que otra aportación. No es casual: estos productos ofrecen ventajas tributarias que permiten reducir la factura fiscal en la próxima declaración de la renta.

Sin embargo, vincular algo tan importante como la jubilación a una campaña puntual es un error. Ahorrar para el retiro no debería depender de una promoción. Tendría que ser un hábito constante de nuestra rutina financiera, con la misma disciplina con la que afrontamos otros compromisos mensuales: la hipoteca, el colegio, la cesta de la compra, etc.

De hecho, ahorrar para la jubilación se ha convertido ya en el hito financiero más relevante para muchas personas, incluso por delante de la compra de una casa. No en vano, con una esperanza de vida creciente, muchas personas vivirán 30 años o más después del retiro laboral. Tres décadas en las que transitarán por dos fases: una primera de ocio y disfrute y una segunda de mayor atención a la salud. Y no es para menos: se estima que se necesitarán entre 400.000 y 500.000 euros para mantener el mismo nivel de vida durante la jubilación.

Aunque esta cantidad no se acumula con aportaciones de última hora sino con planificación, disciplina y tiempo, un informe de Inverco pone de relieve que los españoles son los europeos que menos ahorran para la jubilación. Una de las razones probablemente sea la falta de asesoramiento financiero, porque ahorrar no es sólo cuestión de ingresos sino también de conocimiento, objetivos claros y organización.

Convertir el ahorro para la jubilación en un hábito está al alcance de todos. Hay cinco sencillos pasos. El primero, estimar cuál será tu pensión pública, algo que puedes calcular con el simulador de la Seguridad Social o con apoyo de un asesor financiero.

En segundo lugar, evaluar tu nivel de vida actual y el que deseas mantener en el futuro: ¿viajar?, ¿mantener tu casa o vivir en la costa?, ¿ayudar a tus hijos?

El tercer punto es hallar la diferencia entre tu pensión futura y tus necesidades económicas. Ese gap es el que tienes que cubrir con ahorro invertido.

Esto nos lleva al cuarto: determinar cuánto debes aportar al mes para cerrar esa brecha, lo cual dependerá del último paso: decidir cuándo empezar. La respuesta es clara: cuanto antes.

Porque lo importante no es la cantidad, sino el plazo del que dispones. Cuanto más lejos esté tu jubilación, menos tendrás que aportar mes a mes, ya que el tiempo juega a tu favor gracias al interés compuesto, que hace crecer el capital de forma exponencial.

Las cosas verdaderamente importantes, como es la vida que queremos llevar cuando dejemos de trabajar, no se consiguen con campañas esporádicas, sino con constancia, planificación y acompañamiento adecuado.