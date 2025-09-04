Transporte
La cifra de usuarios de tren crece un 3,4% hasta junio y las mercancías, un 7,1%
Entre abril y junio, el número creció menos que en el trimestre anterior, cuando el incremento fue del 3,8%
EFE
Madrid
El número de viajeros que utilizaron el tren en la primera mitad de este año en España aumentó un 3,4% en comparación interanual y se situó en 182,17 millones de pasajeros.
Según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el transporte ferroviario de mercancías subió un 7,1% hasta junio frente al año anterior, hasta los 6,2 millones de toneladas.
Entre abril y junio, el número de usuarios de los trenes creció menos que en el trimestre anterior, cuando el incremento fue del 3,8 %, todo ello en un periodo marcado por las incidencias, como el robo de cable ocurrido a principios de mayo en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, en la provincia de Toledo, que afectó a unos 11.000 viajeros.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Se pide a los hogares murcianos que aseguren puertas y ventanas: a partir del 1 de septiembre
- ¿Cuándo llega la Fuensanta a Murcia?
- Murcia se estrena en septiembre: estos son los nuevos restaurantes, cafeterías y tiendas que inauguran con la 'vuelta al cole' 2025/2026
- La Región se prepara para un otoño de lluvias torrenciales y riesgo de danas
- Sale a la luz cómo conoció Arturo Pérez Reverte a su pareja actual a raíz de 'El Hormiguero': en la universidad
- Tiroteo en un chalé de Molina de Segura donde se cultivaba marihuana
- Cambio de tiempo en Murcia: vuelven las altas temperaturas, de más de 35 grados, a partir de este día
- Estos son los cortes de tráfico y los autobuses para la bajada de la Fuensanta en Murcia