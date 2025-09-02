Soltec amplía su capital y se refuerza con un nuevo socio

La empresa murciana Soltec ha aprobado este lunes en Junta General Extraordinaria de Accionistas su Plan de Reestructuración que incluye ampliación de capital, quitas de deuda y entrada de un socio estratégico, el fondo de capital riesgo DVC Partners, ha informado la compañía.

El acuerdo contempla una reducción y posterior ampliación de capital, mediante la conversión en acciones del préstamo capitalizable concedido previamente a la sociedad, lo que supone la emisión de más de 365.000 nuevas acciones ordinarias.

El plan incluye un conjunto de medidas financieras y operativas para consolidar la competitividad de la firma, entre ellas un proceso de reestructuración de deuda con bancos, proveedores y acreedores, con una quita media del 50% y nuevos calendarios de pago diferido.

Asimismo, se prevé un refuerzo financiero con la entrada de un socio estratégico, el fondo DVC Partners -anteriormente conocido como Springwater-, que aportará 30 millones de euros en préstamo capitalizable, 15 millones en liquidez y junto con avales por valor de 12 millones de euros para reactivar la actividad comercial. Su operación con Soltec representa su primer gran movimiento en España desde hace cerca de una década.

Su intervención supone una reestructuración financiera y control estratégico para garantizar la continuidad de la empresa y reforzar su viabilidad a largo plazo.

La empresa murciana continuará con su política de desinversión en áreas no estratégicas como las divisiones de EPC (Ingeniería, Compras y Construcción) que hacen referencia a la actividad de la compañía como contratista "llave en mano" en proyectos solares.

A partir de ahora Soltec concentrará recursos en su negocio principal que es la división de seguidores solares, que en 2024 generó ingresos por 300 millones de euros y entregó 3,7 gigawatios.

En paralelo, Soltec ha puesto en marcha más de 40 iniciativas internas orientadas a mejorar la eficiencia operativa, el control financiero y la gestión de tesorería.

El consejero delegado de Soltec, Mariano Berges, destacó durante la Junta que "con la aprobación de este Plan de Reestructuración damos un paso decisivo para asegurar la continuidad de la compañía y sentar las bases de un futuro más sólido".

La propuesta deberá ser homologada por el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Murcia.