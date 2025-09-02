La Región de Murcia recupera el empleo de 2008 y sigue batiendo récord de afiliación a la Seguridad Social

El mes de agosto de 2025 se ha cerrado en la Región de Murcia con una noticia positiva: es el sexto mes seguido en el que baja el número de murcianos sin trabajo y la cifra se coloca ya en niveles que no se veían desde 2008, justo antes de la crisis económica.

Comparado con el mes anterio, julio, el paro se ha reducido en 117 personas dejando una cifra total de 74.203 personas sin empleo: el dato más bajo para un agosto en diecisiete años.

Si comparamos los datos con con el mes de agosto de 2024, el descenso ha sido de 5.249 personas: lo que supone una caída del 6,61%. Además la Región se coloca entre las cinco comunidades autónomas donde el paro baja en agosto de 2025, en contraste con la media nacional, que ha registrado un aumento del 0,91%.

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, ha destacado que “mientras en la Región de Murcia desciende el paro en agosto, a nivel nacional aumentó”. También ha enfatizado que “estos datos reflejan que las políticas activas de empleo regionales y el apoyo al tejido productivo que impulsa el Gobierno regional están dando resultados”.

Récord en la afiliación a la Seguridad Social

Más allá de la bajada del paro, agosto también deja un dato histórico en afiliación: 669.900 cotizantes, la cifra más alta que se en un mes de agosto desde que hay registros. En términos interanuales la afiliación ha crecido en 22.795 personas: un 3,52% más, el mayor crecimiento relativo de todas las autonomías y bastante por encima del 2,36% registrado a nivel nacional.

La agricultura y el colectivo sin empleo anterior, son los sectores donde más se ha concentrado la reducción del desempleo, con unas 460 personas menos. Sin embargo, ha aumentado en construcción, industria y servicios.

Respecto a la distribución por sexos, el desempleo femenino ha bajado en 238 mujeres respecto a julio y acumula cerca de 3.000 desempleadas menos que hace un año. Entre los hombres el paro ha subido ligeramente en agosto, aunque la comparación interanual refleja un descenso del 7,35%, es decir, 2.255 parados menos.

Sexto mes consecutivo de caída del paro

Los datos de agosto prolongan la senda de mejora que ya se venía observando en la Región de Murcia. En junio el paro bajaba en 1.538 personas hasta situarse en 74.831 desempleados, la cifra más baja en ese mes desde 2008. Un mes después, en julio, volvía a reducirse en 511 personas y la Región marcó otro récord de afiliación con 677.057 cotizantes.

Con agosto, se encadenan ya seis meses seguidos de caídas en el desempleo y se confirma una tendencia que contrasta con la evolución más irregular del conjunto de España.

Los datos de empleo de Murcia, mejores que la media nacional

Mientras en Murcia el paro ha bajado en agosto y la afiliación crece a mayor ritmo que en cualquier otra comunidad, a nivel nacional los datos no han sido tan favorables: el desempleo en España ha aumentado un 0,91% en agosto y la creación de empleo ha mostrado un frenazo respecto a meses anteriores, con avances mucho más débiles de lo esperado.