La Región de Murcia apuesta por el mercado asiático en Hong Kong

La consejera de agua, agricultura, ganadería y pesca de Murcia, Sara Rubira, ha destacado en su visita a Hong Kong la importancia de fortalecer las exportaciones agroalimentarias hacia Asia, impulsando la presencia de frutas y hortalizas de la Región en la feria Asia Fruit Logística con apoyo del cónsul español Miguel Aguirre de Cárcer.

La consejera ha mantenido este lunes un encuentro de trabajo con el cónsul General de España en Hong Kong-Macao en el marco de la misión comercial de empresas hortofrutícolas en Hong Kong con motivo de la feria Asia Fruit Logística.

"Regresamos a Hong Kong de la mano del sector para seguir reforzando los lazos comerciales entre la Región de Murcia y la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China, una puerta de entrada de nuestras frutas y hortalizas al mercado asiático", explicó.

Rubira recordó que "ya el pasado año contamos con la ayuda del Cónsul durante nuestra estancia aquí, lo que nos permite conocer con más detalle las peculiaridades del mercado asiático, y le agradecemos su respaldo y apoyo permanente, fundamental para el fortalecimiento de las exportaciones agroalimentarias de la Región de Murcia en Asia".

"El trabajo de nuestras empresas durante todo el año se intensifica estos días en Hong Kong con el objetivo de mostrar su mejor oferta en frutas y hortalizas, responder a las exigencias y requisitos del mercado asiático, ofrecer certidumbre en cuanto a la calidad y la seguridad alimentaria de los productos, y garantías en los métodos de envío", indicó la consejera tras el encuentro.