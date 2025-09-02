COEC retoma el programa para impulsar digitalmente a startups y pymes

La Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC) arranca septiembre con la séptima edición de B2digit@l, un programa pionero en el ámbito del emprendimiento digital en la Región de Murcia, que ofrece a startups y negocios las herramientas necesarias para implantar con éxito su estrategia digital.

Esta iniciativa permite a los participantes adquirir conocimientos mediante una metodología ‘learn by doing’, aplicando en tiempo real técnicas y herramientas digitales, especialmente del entorno nocode, sobre sus propios proyectos.

El programa está dirigido a emprendedores digitales, startups, ecommerce, aplicaciones, SaaS, marketplaces, creadores de contenido y negocios tradicionales que deseen reinventarse hacia el entorno online. Se trata de una acción impulsada por COEC, con el apoyo del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO) y en colaboración con CEEIC, dentro del marco del programa Emprendedores 360.

Durante esta séptima edición, que se desarrollará en su mayor parte en formato online, se combinarán workshops grupales, así como consultorías personalizadas. El programa está limitado a un máximo de 20 proyectos seleccionados, que recibirán formación intensiva y diseñarán un Plan de Acción Digital personalizado.

Además, los participantes podrán acceder a servicios de alto valor añadido, desarrollar su red de contactos y obtener acceso a paquetes de herramientas digitales valoradas en más de 120.000 euros.

Las solicitudes de inscripción pueden presentarse hasta el 19 de septiembre a través del formulario disponible en: https://coec.es/servicios/b2digital

Emprendedores 360

B2digit@l, EscaladoB2B y la Red de inversores e360 BAN son las iniciativas para impulsar y consolidar a las startups y empresas, y que forman parte del prestigioso programa Emprendedores 360 de COEC, con el apoyo de CEEIC y la financiación de INFO.

Durante el primer semestre del año COEC ha completado el programa Escalado B2B, donde 10 compañías han recibido formación en automatización, IA aplicada a ventas y cierre y negociación B2B con algunos de los mejores expertos de España.

Además, durante todo el año, Emprendedores 360 desarrolla numerosas jornadas gratuitas para mejorar la formación en competencias digitales de autónomos y emprendedores. La última sobre la implantación de Verifactu, albergó a 160 personas en un exitoso webinar a cargo de Carlos Martínez Serrano que explicó todos los detalles que una empresa debe saber sobre la factura electrónica.