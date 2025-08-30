Estrella de Levante reabre sus visitas a fábrica y retoma la temporada de Sala de Bandas

La fábrica de Estrella de Levante en Espinardo vuelve a abrir sus puertas para ofrecer visitas guiadas que permiten conocer de cerca el proceso de elaboración de todas sus cervezas, desde las clásicas hasta las ediciones limitadas, incluyendo la nueva Reserva 60 Aniversario, Negra, Trigo y Sin Filtrar.

La cervecera murciana ofrece dos tipologías de visitas. Las visitas con cata maridaje se celebran los sábados a las 12:00 y 19:00 horas y los domingos a las 13:00 horas, e incluyen la degustación de cuatro cervezas acompañadas de cuatro tapas seleccionadas para resaltar sus matices, con un precio de 18 euros por persona. La segunda modalidad corresponde a las visitas con cata sencilla, que tienen lugar los sábados a las 10:00 horas y los domingos a las 11:00 horas, e incluye la degustación de cuatro cervezas por 8 euros por persona.

Durante ambas visitas, los participantes recorren las distintas instalaciones de la planta de Estrella de Levante, conociendo el proceso de elaboración desde la selección de ingredientes hasta el embotellado final y profundizando en la historia de la marca. Además, las visitas incorporan recursos virtuales y de realidad aumentada que permiten seguir todo el proceso desde los campos de cebada de Caravaca de la Cruz hasta la fábrica, mostrando también el compromiso de la cervecera con la sostenibilidad.

Sala de Bandas

Así mismo, Estrella de Levante retoma el ciclo de conciertos ‘Sala de Bandas’, que durante 2025 reunirá un total de 18 bandas en la Sala de Catas con el objetivo de apoyar a la música emergente del Levante español. El primer concierto de la vuelta tras el verano será el 19 de septiembre con Verde Columbares y Pedriñanes 77. Las siguientes fechas serán: 10 de octubre con Boria y Pálida Tez, 14 de noviembre con Mare Carrier y Estela Gris, y 12 de diciembre con Airin Wav y Firmado, Carlota. Las entradas tienen un precio de 5 euros e incluyen dos consumiciones.

La compra de entradas tanto para las visitas como para los conciertos de ‘Sala de Bandas’ pueden realizarse a través de la página web de Estrella de Levante, donde se ofrece toda la información sobre horarios y disponibilidad.